Osvaldo Ríos: “Lo peor que tiene la Casa de Famosos en este momento se llama Daniella Navarro”

Osvaldo Ríos no se guardó nada de lo que piensa sobre sus ex compañeros en la Casa de los Famosos 2, y apuntó sus críticas a Juan Vidal y a Daniella Navarro, al considerar que ninguno de los dos son lo que él pensaba.

Sobre Juan Vidal, quien comenzó un apasionado romance con la vedette Niurka Marcos en el reality de Telemundo, dijo que lo “ha decepcionado bastante”, pues según Ríos, se hacía pasar por una “persona íntegra” y “leal”.

Pero Osvaldo Ríos, dijo que se ha sentido aún más decepcionado de Daniella Navarro: “Nunca pensé enterarme de todo lo que me he enterado, de todo lo que ha dicho y ha hecho”.

El actor de 61 años famoso por sus papeles en telenovelas como Abrázame muy fuerte, Kassandra, La viuda de Blanco, salió de la Casa de los Famosos tras besar a Salvador Zerboni en una de las rondas de eliminaciones, al mejor estilo de los mafiosos que marcan a sus víctimas con un beso. Este episodio le ganó rechazo por parte del público y fue el detonante de su salida del reality show.

Osvaldo Ríos tilda de “hipócrita” a Daniella Navarro

Para Osvaldo Ríos Daniella Navarro, a quien se le ha visto últimamente en escenas románticas y de celos con Salvador Zerboni, es una “hipócrita”.

“La conducta de Daniella me parece fuera de lugar, sobreactuada, si lo que quiere es darle un ejemplo a su hija desde que comenzó el show lo ha hecho malísimo, porque lo único que ha hecho es ofender, hablar sin ningún argumento válido, creo que está sobreactuando, no entiendo por qué tiene que insultar, por qué tiene que hablar mal de todo el mundo”, cuestionó.

“Cuando estaba adentro yo nunca me di cuenta de eso, pero cuando salí me he dado cuenta que durante todo el reality lo único que ha hecho es ser hipócrita, ser desleal, ofendiendo a la gente, nunca tiene nada bueno que decir de nadie”, señaló Ríos.

“En mi caso particular me dijo que me masturbaba en la ducha, cuando yo lo que realmente tenía un dolor en la pierna y tenía que estar respirando constantemente para aguantarlo (…) eso es una falta de respeto, yo me vine a enterar por mi hijo mayor y por mi compañera de esa falta de respeto, y entonces nunca ha tenido palabras educadas para nadie, para mí es lo más hipócrita, lo peor que tiene la Casa de los Famosos en este momento se llama Daniella Navarro”.

Osvaldo Ríos cuestionó que la actriz venezolana “siempre está buscando pelea, siempre tiene algo feo que decir de la gente”.

Comentarios sobre las palabras de Osvaldo Ríos

Las afirmaciones de Osvaldo Ríos fueron bien recibidas por los seguidores de la Casa de los Famosos.

“Bravo Osvaldo!! Todo lo que mencionaste es completamente cierto”, “Muy acertada tu opinión Osvaldo...Compatriota”, “Me encanta cuando hablas directo y sin miedo!!!”, “Mejor no lo pude decir yo que bueno que lo dijo mi Osvaldo”, “Bravo Osvaldo. Estoy de acuerdo contigo”, “Todo lo que dijiste sobre Daniela es verdad, esa tiene que salir”,

“Totalmente de acuerdo, lo de Daniella es ya violencia y bullying, tanto que hablan de eso y que le pasa a Telemundo permitiendo estos abusos de la digna de Daniella, qué aguante tiene Ivonne porque otro le da su arrastrada por abusadora”, escribió otro internauta en alusión a los atropellos de Daniella Navarro contra Ivonne Montero.