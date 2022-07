Molusco no regresa a su programa en La Mega como había anticipado

El locutor Jorge Pabón “El Molusco” no regresó al espacio radial del cual es anfitrión todas las tardes en La Mega 106.9 como ya había adelantado la semana pasada tras ser suspendido por la empresa Spanish Broadcasting System (SBS).

Por su parte, los locutores Ali Warrington y Pamela Noa regresaron al espacio ‘Molusco’ y los Reyes de la Punta, estos dos fueron los animadores del programa de hoy junto a Robert “Fantacuca” Maldonado.

Al comienzo del programa, Warrington indicó que Molusco no se encontraba en la edición de hoy y que ya el público conocía las razones.

La semana pasada, “Molusco” y sus compañeros fueron suspendidos por hablar del evento de las filas del concierto del exponente urbano Bad Bunny luego de que SBS pasara una instrucción de no discutir este tema al aire.

Posteriormente, en un video en su canal de YouTube, Jorge Pabón “El Molusco” dijo que se tomaría un tiempo para decidir si regresa a la radio.

“Yo con honestidad, no sé qué voy a hacer, a mi me encanta lo que hago, me encanta la radio, pero no sé qué voy a hacer, me voy a tomar un tiempo, voy a pensar, voy a estar aquí en YouTube...la verdad es que ese evento de Bad Bunny lo cubrió todo el mundo”, expresó en el video.

“Honestamente, no sé cuál es mi destino final, obviamente siempre Ali y Pam son entes apartes aunque trabajamos juntos, ellos que rompan que sigan. Roberto, Ali y Pam no necesitan de mi”, añadió.