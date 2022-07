Gallo The Producer pide oraciones por su salud

Jonathann “Gallo The Producer” Rosario pidió oraciones este domingo por su salud tras la pelea que tuvo ayer contra Samuel “Sammito” Santana en Guaynabo.

“Bueno, mi gente, les pido oraciones. Estoy de camino para el hospital, sala de emergencias. Me levanté hoy con unos mareos fuertes. No tengo vómitos, no tengo dolor de cabeza. Solamente tengo dolores aquí en la parte de atrás (de la cabeza) por el cantazo que me dio Sammito”, expresó Gallo The Producer.

“Me voy a dirigir a sala de emergencias para que me chequeen que todo este bien”, añadió.

Gallo The Producer se retiró anoche a los dos minutos del cuarto round por KO técnico. Gallo dijo que se retiraba porque podía coger un mal golpe y tiene familia.

“Realmente yo pude haber detenido la pelea y ganar por descalificación. Realmente yo puse haber ganado por descalificación en el primer round, pero yo me puse a pensar en toda la gente que compró boletos”, comentó.