¡Un nueva pista! Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo borraron sus fotos juntos de redes

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo están en el ojo del huracán por rumores de su separación. Aunque ninguno de los dos ha confirmado esto, no se los ve juntos en eventos, ni en publicaciones en redes como antes, lo que levanta cada vez más las sospechas del fin de su relación.

De hecho, hace unos días la actriz estuvo de cumpleaños y publicó varios momentos de sus festejos, pero en ninguna apareció su esposo. Otra de las pistas que confirmaría que ya no están juntos es que no aparecen las fotografías que tenían juntos en sus cuentas de Instagram como las imágenes en Navidad e incluso las de su matrimonio en 2019. En el feed de Villalobos ya no hay rastro de Sebastián Caicedo.

Carmen Villalobos

Recientemente, después del cumpleaños de su esposa, Caicedo escribió mensaje sobre momentos difíciles, el perdón y la superación, acompañado de 3 fotos suyas, ¿fue una indirecta?

“Sabes, algunas veces nos perdemos y para volver a encontrarnos debemos transitar caminos oscuros, difíciles y en algunos casos solitarios, y lo mejor de todo es que en esos caminos aprendemos mucho, aprendemos a perdonar, a sanar, a amar, a soltar y sobre todo, a confiar. Logramos encontrar el camino que nos pertenece cuando aceptamos nuestra realidad y en ese instante mágicamente comenzamos a ver la luz, esa luz puede venir en forma de personas, de conocimientos y de mil formas diferentes, y en el momento que llega la luz sabes que la oscuridad poco a poco se va yendo, porque tu vida empieza a llenarse de paz y eso es algo que hace mucho no sentías”.

Cumpleaños 39 de Carmen Villalobos

Carmen Villalobos ha festejado a lo grande sus 39 años. La actriz anunció en sus redes sociales que había surgido un cambio de planes inesperado para su cumpleaños y que estaba agradecida por ello. Dejó claro que está enfocada en sus proyectos y metas personales.