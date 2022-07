Con un estilo refrescante, directo y musicalmente preparado demuestra que llega para impactar con todo lo que sabe. El intérprete y compositor de música urbana Roy Anthony Cortijo Texidor conocido en la industria musical como YT ¨La Vibra¨ presenta su nuevo sencillo “Te Olvidé”.

El joven cantante quien trae entre sus venas el talento de una familia de artistas como lo es el respetado apellido Cortijo del músico puertorriqueño recordado por su salsa, bomba y plena Rafael Cortijo Verdejo, no viene a improvisar ni a perder tiempo. El barítono del Coro de Niños de su escuela que por años se dedicó a preparase en la música ha logrado marcar una trayectoria de aprendizaje y disciplina. A los 13 años compuso su primer tema y hoy inicia una nueva etapa con este lanzamiento de ¨Te Olvidé¨.

El contagioso tema trae un estilo agradable, melódico y con un color musical que conectará con muchos y muchas. ¨Te Olvide´¨ responde a la expresión de una persona que decide estar puesto ¨Pa´lo Suyo¨. Que no se quita ni se amilana. Una persona que decide no insistir en conversar con alguien que está mal pues se cansó y optó por olvidar. ¨Estoy puesto pa’ lo mío. Voy pa’ la calle, salgo con lo mío. Mi tiempo vale mucho como para pelar contigo. No estoy para dolores de cabeza, te olvidé, te olvidé… Me puse pa’ mi vuelta y coron騅 son algunas líricas del tema.

¨Este tema va de la mano de mi deseo de enfocarme en lo mío, de establecer prioridad y decidir dejar a un lado lo que no puedo cambiar y triunfar. Es un relato de cómo podemos echar pa’ lante y ponernos pa’ lo nuestro. Te Olvidé, busca conectar con quien buscar triunfar en la vida, ya sea en el plano personal o profesional¨, expresa YT.

En el año 2021 YT comenzó a desarrollar su carrera de la mano de Métrica Company, compañía que lo lleva actualmente a firmar una alianza con el empresario Vicente Saavedra y su sello discográfico, Dímelo Vi, donde comienza una nueva etapa en su carrera musical.