Osvaldo Ríos estalla contra Daniella por decir que se masturbaba en “La casa de los famosos”

El actor y productor puertorriqueño Osvaldo Ríos estalló contra la actitud y comportamiento de la actriz venezolana Daniella Navarro en la segunda temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo).

Daniella Navarro pelea otra vez con Ivonne Montero en “La casa de los famosos 2″

“Siempre tiene algo feo que decir de la gente. Es una hipócrita pero de 300 por ciento. Me parece totalmente fuera de lugar la conducta de Daniella. Me parece sobreactuada y si lo que quiere es darle un ejemplo a su hija desde que comenzó el show, lo ha hecho malísimo. lo único que ha hecho es ofender, hablar sin ningún tipo de argumento válido y creo que está sobreactuando”, dijo Ríos sobre la pelea que tuvo Navarro con la actriz mexicana Ivonne Montero.

Por su parte, Osvaldo también reaccionó al comentario que hizo Daniella hace unas semanas, donde aseguraba que él parecía que se masturbaba en la ducha.

“En mi caso en particular me dijo que yo me masturbaba en la ducha cuando realmente lo que yo tenía era un dolor en la pierna y tenía que estar respirando constantemente para aguantarme mi linfangitis. Cómo tú vas a decir de una personas que no conoces, eso es una falta de respeto”, manifestó.

Este añadió que la habitante más hipócrita de la competencia es Daniella. “Nunca ha tenido palabras, digamos, educadas para nadie. Para mí es lo más hipócrita que tiene La casa de los famosos en estos momento se llama Daniella Navarro”.

