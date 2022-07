Molusco anuncia no regresará el lunes al programa radial tras ser suspendido de SBS

Jorge Pabón “El Molusco” anunció hoy, viernes, que el lunes no regresará al programa radial Molusco y los Reyes de la Punta tras ser suspendido de empleo y sueldo debido a que no siguió una orden de no hablar sobre el evento de las filas que se realizaron para conseguir boletos para el concierto de Bad Bunny.

“El Molusco”, a través de un video en su canal de YouTube, aseguró que se estará reuniendo durante los próximos días con la gerencia de la compañía radial Spanish Broadcasting System Puerto Rico (SBS-PR) para hablar sobre la situación y las decisiones futuras que tomará.

El locutor no confirmó si presentará su renuncia o permanecerá en el programa, pero aseguró aún necesita tiempo para pensar sobre su futuro laboral. “Necesito un tiempo. Voy a pensarlo. Ustedes saben que yo llevo más de un año pensando ‘full’ si permanezco en la radio o no”, explicó.

Por otro lado, sus compañeros, Pamela Noa y Ali Warrington, quienes también fueron suspendidos de empleo y sueldo, indicaron sí regresarán al programa radial el lunes.

“Yo tomé la decisión de regresar, porque tu sabes... el sueldo”, comentó Pamela Noa.

El programa radial Molusco y los Reyes de la Punta lleva desde el martes, 12 de julio, fuera del aire ya que sus integrantes fueron suspendidos de empleo y sueldo debido a que no siguieron una orden de no hablar sobre el evento de las filas que se realizaron para conseguir boletos para el concierto de Bad Bunny. Se espera el programa regrese al aire el lunes.

La información fue confirmada primeramente por Pamela Noa en su canal de YouTube, indicando que tanto ella como sus compañeros “El Molusco” y Ali Warrington fueron suspendidos.

“Estamos suspendidos, SBS nos suspendió y tengo que decir algo sobre eso. SBS nos suspendió con toda la razón” , expresó Pamela Noa, quien admitió erraron al no seguir las instrucciones que dio la empresa.

Tras la decisión de la compañía radial Spanish Broadcasting System Puerto Rico (SBS-PR) de suspender el programa, “El Molusco” había adelantado que se tomaría un tiempo para pensar qué haría.

“Yo con honestidad, no sé qué voy a hacer, a mi me encanta lo que hago, me encanta la radio, pero no sé qué voy a hacer, me voy a tomar un tiempo, voy a pensar, voy a estar aquí en YouTube... la verdad es que ese evento de Bad Bunny lo cubrió todo el mundo”, expresó en un video.

“Honestamente, no sé cuál es mi destino final, obviamente siempre Ali y Pam son entes apartes aunque trabajamos juntos, ellos que rompan que sigan. Roberto, Ali y Pam no necesitan de mi”, añadió.

Del mismo modo, indicó que la empresa “hizo lo que tenía que hacer” y que no siente molestia por haber sido suspendido. Sin embargo, dijo sentirse molesto por la suspensión de sus compañeros por sus acciones.

Por otro lado, SBS anunció que el martes, 19 de julio, habrá un nuevo programa que irá al aire en las tardes.

Según Michelle Torres, relacionista público de la empresa, realizarán una conferencia de prensa a las 10:00 a.m. para dar los detalles del nuevo programa.

Torres descartó que la nueva oferta radial esté relacionada a la suspensión de los integrantes del programa Molusco y los Reyes de la Punta.