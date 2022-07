Molusco le desea éxito a integrantes de nuevo programa radial de SBS

El locutor Jorge Pabón ‘El Molusco’ le deseó éxito a los integrantes de un nuevo programa que la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) en Puerto Rico anunciará el próximo lunes, aunque se había indicado que esto no tenía que ver con la suspensión de este.

Según se adelantó a Metro Puerto Rico se trata de un nuevo programa en la emisora Z93 de 3pm a 7pm y no tiene que ver con el espacio de La Mega.

Sin embargo, el locutor reaccionó en sus redes sociales con el siguiente texto: “Nadie es indispensable incluyéndome. Mucho éxito se que la van a partir….”, escribió el locutor.

Según Michelle Torres, relacionista público de la empresa, realizarán una conferencia de prensa a las 10:00 a.m. del 19 de julio para dar los detalles del nuevo programa. Torres descartó que la nueva oferta radial esté relacionada a la suspensión de los integrantes del programa Molusco y los Reyes de la Punta.

SBS sacó del aire el espacio que integran Jorge Pabón, mejor conocido como Molusco, Pamela Noa y Alí Warrington, luego que estos desobedecieran una orden de la empresa, donde le exigían que no hablarán sobre la fila provocada por el anuncio de venta de boletos para el concierto de Bad Bunny.

Tanto Noa y Molusco se expresaron en sus respectivas redes sociales para explicar los motivos de la empresa para suspenderlos de empleo y sueldo hasta el próximo lunes. Molusco, por su parte, anunció que se tomaría un descanso de la radio ante la determinación de la empresa.

El locutor Jorge Pabón “El Molusco” se expresó luego de que se diera a conocer que tanto él como sus compañeros del programa “Molusco y los Reyes de la Punta” fueron suspendidos.

En el video admitió su culpa por no haber seguido las instrucciones de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) de no hablar sobre el tema de las filas de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico e indicó que se tomará un tiempo para pensar lo que hará.

“Yo con honestidad, no sé qué voy a hacer, a mi me encanta lo que hago, me encanta la radio, pero no sé qué voy a hacer, me voy a tomar un tiempo, voy a pensar, voy a estar aquí en YouTube...la verdad es que ese evento de Bad Bunny lo cubrió todo el mundo”, expresó en el video.

“Honestamente, no sé cuál es mi destino final, obviamente siempre Ali y Pam son entes apartes aunque trabajamos juntos, ellos que rompan que sigan. Roberto, Ali y Pam no necesitan de mi”, añadió.

“Las instrucciones fueron claras, que no se hablara del concierto de Bad Bunny, instrucciones que no seguí”, dijo el animador quien explicó que se habló del tema por ser tendencia y de lo que se estaba hablando en todos los medios de comunicación.

Del mismo modo, indicó que la empresa “hizo lo que tenía que hacer” y que no siente molestia por haber sido suspendido. Sin embargo, dijo sentirse molesto por la suspensión de sus compañeros por sus acciones.

Molusco indicó que le pagará a Pamela Noa y Ali Warrington los días cuatro días que estarán suspendidos de empleo y sueldo.

Además, indicó que por su parte se tomará un tiempo para “pensar lo hará”.

El programa radial de La Mega no estará al aire hasta el lunes debido a que sus integrantes fueron suspendidos debido a que no siguieron una orden de la compañía Spanish Broadcasting System (SBS) de no hablar sobre el evento de las filas que se realizaron para conseguir boletos para el concierto de Bad Bunny la semana pasada en Puerto Rico.