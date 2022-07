Rocky The Kid y Jacky Fontánez se vacilan la suspensión de Molusco

Rocky The Kid

Luego de que se diera a conocer que los animadores del programa “Molusco y los Reyes de la Punta” fueron suspendidos sus compañeros de la misma empresa Rocky The Kid y Jacky Fontánez se tomaron unos segundos para bromear con la situación.

Durante la mañana de hoy en el programa radial El Despelote de La Nueva 94, Rocky The Kid le dio el pie forzado a Jacky Fontánez quien estaba sustituyendo a Angelique Burgos “La Burbu”.

“Vamos a tener detalles de Burbu en Paris ya mismo, así que pendientes. Pero antes Jacky nos va a hablar de Bad Bunny...”, expresó Rocky The Kid.

Al lo que la animadora respondió: “Bueno, si tú quieres que yo hable de Bad Bunny me tienes que pagar la semana de trabajo que me van a suspender”.

“Chiste para el corillo, algunos lo entenderán”, añadió Rocky The Kid.

El programa radial Molusco y los Reyes de la Punta no estará al aire hasta el lunes ya que sus integrantes fueron suspendidos de empleo y sueldo debido a que no siguieron una orden de no hablar sobre el evento de las filas que se realizaron para conseguir boletos para el concierto de Bad Bunny.

La información fue confirmada por Pamela Noa en su canal de YouTube, indicando que tanto ella como sus compañeros Jorge Pabón “El Molusco, Ali Warrington fueron suspendidos.

“Estamos suspendidos, SBS nos suspendió y tengo que decir algo sobre eso. SBS nos suspendió con toda la razón” , expresó Pamela Noa.

Posteriormente, Jorge Pabón “El Molusco” indicó que se tomará un tiempo fuera de la radio tras darse a conocer el castigo por parte de la empresa que había dado una orden de no hablar sobre el tema de las kilométricas filas que se formaron la semana pasada en los predios del Coliseo de Puerto Rico y la zona de Hato Rey.

Molusco indicó que le pagará a Pamela Noa y Ali Warrington los días cuatro días que estarán suspendidos de empleo y sueldo.

Además, indicó que por su parte se tomará un tiempo para “pensar lo hará”.

(Crédito: La Música App)