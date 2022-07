Molusco se tomará un tiempo fuera de la radio tras ser suspendido de SBS

El locutor Jorge Pabón “El Molusco” se expresó luego de que se diera a conocer que tanto él como sus compañeros del programa “Molusco y los Reyes de la Punta” fueron suspendidos.

En el video admitió su culpa por no haber seguido las instrucciones de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) de no hablar sobre el tema de las filas de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico e indicó que se tomará un tiempo para pensar lo que hará.

“Yo con honestidad, no sé qué voy a hacer, a mi me encanta lo que hago, me encanta la radio, pero no sé qué voy a hacer, me voy a tomar un tiempo, voy a pensar, voy a estar aquí en YouTube...la verdad es que ese evento de Bad Bunny lo cubrió todo el mundo”, expresó en el video.

“Honestamente, no sé cuál es mi destino final, obviamente siempre Ali y Pam son entes apartes aunque trabajamos juntos, ellos que rompan que sigan. Roberto, Ali y Pam no necesitan de mi”, añadió.

“Las instrucciones fueron claras, que no se hablara del concierto de Bad Bunny, instrucciones que no seguí”, dijo el animador quien explicó que se habló del tema por ser tendencia y de lo que se estaba hablando en todos los medios de comunicación.

Del mismo modo, indicó que la empresa “hizo lo que tenía que hacer” y que no siente molestia por haber sido suspendido. Sin embargo, dijo sentirse molesto por la suspensión de sus compañeros por sus acciones.

Molusco indicó que le pagará a Pamela Noa y Ali Warrington los días cuatro días que estarán suspendidos de empleo y sueldo.

Además, indicó que por su parte se tomará un tiempo para “pensar lo hará”.

El programa radial de La Mega no estará al aire hasta el lunes debido a que sus integrantes fueron suspendidos debido a que no siguieron una orden de la compañía Spanish Broadcasting System (SBS) de no hablar sobre el evento de las filas que se realizaron para conseguir boletos para el concierto de Bad Bunny la semana pasada en Puerto Rico.

La información fue confirmada primeramente por Pamela Noa en su canal de YouTube, indicando que tanto ella como sus compañeros Jorge Pabón “El Molusco y Ali Warrington fueron suspendidos.

“Estamos suspendidos, SBS nos suspendió y tengo que decir algo sobre eso. SBS nos suspendió con toda la razón” , expresó Pamela Noa.

Por su parte, la animadora admitió que erraron al no seguir las instrucciones que dio la empresa.