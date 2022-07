‘Minions’: la oscura teoría detrás de la creación de estos personajes (y la historia real)

Para todo aquel que vio la película Mi villano favorito, los personajes de los Minions se convirtieron en un referente y fue tanta la aceptación de estas pequeñas criaturas amarillas que, posteriormente, tuvieron su propia película.

Fue inevitable que el público sacara sus propias conclusiones de lo que son realmente estos personajes, ya que no solo tienen su propio idioma, sino que su apariencia amarilla y gafas generó curiosidad entre los fanáticos de las cintas.

Después de salir la primera película, muchas teorías surgieron, sin embargo la que tomó mayor fuerza relacionaba a estos personajes con la Segunda Guerra Mundial, una versión que se volvió viral en Internet.

En la película, los Minions son los fieles compañeros de Gru, un villano que tiene planes perversos hasta que conoce a tres tiernas niñas a quienes adopta.

Estas criaturas amarillas están al servicio del villano, por lo que hacen toda clase de trabajo para cumplir sus objetivos.

A los largo de la cinta podemos ver que son capaces de hacer toda clase de trabajo, pero además cada uno tiene personalidades diferentes y talentos diversos.

Sin duda, muchos fanáticos podrían definir a los Minios como criaturas tiernas, pero la teoría que había descrito su origen no lo era para nada.

La verdadera historia detrás de la creación de los Minions

Las confusiones sobre el origen de estos personajes surgieron cuando ganaron mayor fama, pues un canal de YouTube, Universo Oscuro, relató que una de las teorías más fuertes se asociaba a la experimentación en la Segunda Guerra Mundial, durante la cual usaban a niños judíos como ‘conejillos de indias´.

Estos experimentos eran sumamente crueles y buscaban mantener la raza pura.

Cuando los Minions estaban en su máximo apogeo de fama, una fotografía empezó a circular en Internet. En ella se podía ver a personas con un traje que se asemeja mucho a los personajes de la película y muchos afirmaron que se trataba de niños judíos secuestrados por los Nazis.

Es así como algunos asumieron que Mi villano favorito estaba inspirada en aquellas atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo esta teoría es completamente falsa.

La verdad es que la fotografía fue capturada a inicios del siglo XX y las personas que aparecen en ella son los primeros buzos, los cuales no son niños.

El mismo creador de los Minions, el español Sergio Pablos, reveló la verdad detrás del origen de los personajes.

“En una ocasión estaba viendo un documental sobre los nuevos trajes submarinos de Reino Unido y eso me dio una idea brillante, sin embargo, algo que no me convencía del todo pues tenía que parecer algo más agradable que terrorífico, así que pensé en una pastillas con gafas”, explicó.

De esta manera, la imagen sí inspiró a los personajes, pero la atroz historia relacionada a la Segunda Guerra Mundial no es real.