Suspenden a Molusco, Pamela y Ali por hablar de las filas de Bad Bunny en el Choliseo

El programa radial Molusco y los Reyes de la Punta no estará al aire hasta el lunes ya que sus integrantes fueron suspendidos de empleo y sueldo debido a que no siguieron una orden de no hablar sobre el evento de las filas que se realizaron para conseguir boletos para el concierto de Bad Bunny.

La información fue confirmada por Pamela Noa en su canal de YouTube, indicando que tanto ella como sus compañeros Jorge Pabón “El Molusco, Ali Warrington y Robert Fantacuca fueron suspendidos.

“Estamos suspendidos, SBS nos suspendió y tengo que decir algo sobre eso. SBS nos suspendió con toda la razón” , expresó Pamela Noa.

Según la animadora, la empresa SBS dio una instrucción de que no se podía hablar sobre los eventos ocurridos la semana pasada en las filas kilométricas realizadas por miles de fanáticos.

Sin embargo, Noa admitió que fue culpa de los propios animadores ya que no siguieron la instrucción de la compañía.