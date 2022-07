Paty Cantú, Fey y las famosas con las que Salvador Zerboni tuvo romances

La segunda temporada de “La Casa de los Famosos” ha hecho que Salvador Zerboni adquiera gran popularidad entre el público y algo que ha llamado la atención es que sus compañeros han recordado que el actor tuvo relaciones amorosas con varias famosas.

Incluso, algunas cantantes le dedicaron canciones. Así que te mostramos cuál ha sido su historial amoroso.

Alejandra Guzmán

La cantante y el actor tuvieron una relación cuando él tenía 18 años y ella 30, siendo ya una artista consolidada.

Una de las revelaciones que hizo Daniella Navarro, también integrante del reality show, fue que “La Guzmán” le dedicó a Zerboni la canción de “Hacer el amor con otro”.

Sin embargo, el tema musical no deja del todo bien a Salvador, pues él es el “niño” que se menciona, a pesar de todo, él recuerda ese romance con cariño.

“Me enamoré de la estrella de rock, no de Alejandra; Estaba empezando a beber y tomar en serio. Vivimos muchas cosas fuertes como ambientes duros, drogas, que nunca había visto en mi vida. Ahí lo probé por primera vez y gracias a Dios no me hizo vicio”, declaró en una ocasión el actor.

Paty Cantú

En 2009, Salvador comenzó una relación con la cantante, de acuerdo con lo declarado por el actor, fue ella quien decidió alejarse de él, sin darle ninguna explicación.

Durante una fiesta de “La Casa de los Famosos”, Zerboni recordó este noviazgo y compartió que fue feliz el tiempo que duró.

Livia Brito

En 2012, los actores tuvieron un romance, mientras grababan la telenovela “Abismo de pasión”, aunque Livia tiene una relación formal y las cosas terminaron mal, aunque en varias ocasiones Salvador ha asegurado que la recuerda con cariño.

Ivonne Montero

En 2014, los actores que ahora conviven todos los días en “La Casa de los Famosos” tuvieron una relación, que sólo duró unos meses, pues el artista aseguró que no se sentía seguro de asumir el rol de padre con la hija de Ivonne.

Fey

En 2021, Zerboni y Fey tuvieron un breve noviazgo, que terminó luego de que Juan José Origel asegurara que él le había sido infiel a la cantante.

Hasta la fecha, el actor ha asegurado que fue su gran amor y que desearía volver con ella.