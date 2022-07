Hija de Niurka se hizo “unos cambios” en el rostro: así quedó tras su operación

Romina, la hija de Niurka Marcos, tiene una personalidad y estilo que ha logrado cautivar a miles de seguidores, por eso cada paso que da es un tema de conversación que se hace viral en Internet.

Recientemente, la joven artista decidió hacerse unos “arreglitos” en el rostro y no tuvo ningún problema en compartir con sus seguidores parte del proceso antes y después de la cirugía.

Tal y como es su madre, Romina no tiene ningún tipo de filtro a la hora de compartir los cambios a los que se somete y habla abiertamente sobre su vida.

“Hoy me voy a operar y ya sé ustedes se van a quedar así que ‘ay tú así de la nada te operas’. Bueno pues no, ya lo sabía yo desde antes nomás que no les había contado. Pero sí, les quiero contar porque saben que yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Me voy a hacer unos cambios, eso sí no se los voy a decir, hasta después les voy a decir de qué. Pero estoy muy feliz, estoy muy emocionada”, manifestó a través de sus historias de Instagram.

Hija de Niurka se se sometió a una rinoplastia Romina Marcos mostró parte del proceso

La famosa no dudó en enviar un mensaje sobre el amor propio y expresar la importancia de manejar las emociones antes de someterse a un cambio estético.

“Recuerden siempre que el amarte, el aceptarte no está peleado con hacerte cambios o verte como te gustaría verte. Lo que sí no puedes permitir es pensar que los cambios físicos van a hacer que tu vida se arregle de alguna manera. Eso no pasa. Hay que trabajar en nuestras emociones, en nosotros y a la par también hacer las cosas que nos hagan sentir mejores”, expresó.

Hija Niurka Marcos se mostró muy feliz con una nariz renovada

Unas horas después de compartir la noticia, Romina decidió compartir los momentos después del procedimiento, en los que se mostró muy feliz y complacida.

Aunque joven se encontraba con los vendajes pertinentes, admitió que siente un mejor funcionamiento de su nariz, lo cual fue un “plus” de su procedimiento estético.

“Obviamente fue por estética mi cirugía, pero al final el doctor me dijo que tenía el tabique supergrande y no entraba el suficiente aire y ahorita no saben de qué manera. Incluso, aunque tengo dos tubos ahorita metidos en mi nariz, respiro delicioso”, explicó.