A escena la comedia de suspenso “Melocotón en almíbar”

Bajo la dirección de Gilberto Valenzuela subirá a escena la comedia de suspenso y equívocos, “Melocotón en almíbar”, del dramaturgo Miguel Mihura, desde el 15 de julio de 2022 en Il Piccolo Teatro de la Parroquia Santa Bernardita, en Río Piedras.

El clásico español de los años 50, relata las peripecias de una banda de ladrones que tomó como modelo películas de robo, para llevar a cabo el atraco del año. Es protagonizada por la primerísima actriz Linnette Torres, acompañada por un elenco integrado por Miguel Marrero, Dagma Ayala, Janely Rosa, Robert Santiago, César de León y Jean Mercado.

“Esta monjita (Linnette) llega a un apartamento donde están unos tipos, que uno va viendo que son unos delincuentes y ella poco a poco le va aguando los planes. No sabes si ella conoce lo que está pasando o de verdad las cosas inocentemente están saliendo. Eso es parte de lo divertido de ese personaje de la monjita, que es un enigma. Es una comedia sana y familiar, con mucha acción”, explicó Valenzuela.

“Melocotón en almíbar” fue la primera obra profesional que digirió Gilberto, en 1987, a sus 23 años de edad y ahora la retoma por segunda vez.

La actriz Linnette Torres, monseñor Wilfredo Peña, presidente fundador de PSB Productions; y el director Gilberto Valenzuela.

“Lucy Boscana (QEPD) me dio la oportunidad de dirigir, yo pensaba que eso me tocaría cuando pasaran los años y ella me reclutó temprano”, recordó el experimentado director.

Igualmente, Linnette repite con PSB, tras actuar en piezas como La dama del alba y Miércoles de ceniza.

“Melocotón en almíbar es una obra de enredos divertidísima, estoy fascinada. Se van a reír con la monja, se la van a gozar, es tierna y lista, pero tiene mucha inocencia también. El personaje tiene una comicidad bien particular, es sabrosa, linda y graciosa dentro de su ignorancia de la situación en la trama”, comentó Torres.

A diferencia de las obras anteriores de PSB, escenificadas en el Centro de Bellas Artes de Santurce, esta se presentará en el Piccolo Teatro de la Parroquia Santa Bernardita.

“Va a ser interesante porque tiene un poco de lo que es un café teatro, por la proximidad del público y porque la gente se interesa más, ya que siente que está adentro de lo que está pasando. Hay obras que necesitan la distancia del público por muchas razones, pero está no porque se desarrolla en un apartamento, se oyen ruidos de los vecinos, así que un público que haga ruido se puede pensar que es el vecino del lado. Para nosotros crea un poquito más de tensión porque muchas veces cuando es proscenio hay cositas que se pueden pasar y la gente puede que no se dé cuenta. Pero este proscenio está más cerca del público y hay que estar mucho más preparado”, agregó Torres.

Por su parte, monseñor Wilfredo Peña Moredo, presidente fundador de PSB, comentó que “si usted duda del humor de Dios, tiene que ver Melocotón en almíbar”.

Para boletos de esta pieza de PSB Productions, puede comunicarse al 787-505-6677 y 787-762-0375.