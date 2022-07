Marvel: Nuevo cómic confirma quién es la nueva Capitán América, pero no es Peggy Carter

Marvel nos ha regalado desde el año pasado un vistazo a lo más cercano a una Capitán América mujer: la Capitana Carter. En What If...?, nos presentaron a la variante de Peggy Carter con el escudo y el traje, quien luego apareció en el live-action en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

El personaje interpretado por Hayley Atwell tanto en la serie animada como en la reciente película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), ha sido uno de los más aclamados por los fans, que adoraron esa relación de ensueño que tenía Steve Rogers y Peggy.

Sin embargo, Marvel tiene como uno de tantos apodos la casa de las ideas, y una de ellas se ha materializado recientemente en una historieta. Una nueva Capitán América que, curiosamente, no es Peggy Carter.

La nueva Capitán América es...

De acuerdo con un informe de IGN, la nueva versión femenina del Centinela de la Libertad no es Peggy, sino una defensora. Se trata de la poderosa Jessica Jones, una elección muy oportuna en estos tiempos.

En las páginas del primer número del cómic The Variants, la investigadora y dotada Jessica Jones está en un momento de su vida en el que cuestiona su salud mental y justo al llegar a su casa se encuentra con una mujer que luce idéntica a ella, pero con intenciones de enfrentarla.

En medio del combate, aparece una tercera Jessica quien se identifica como Capitán América. Una de las imágenes de la historieta muestra a esta variante con el traje de los años cuarenta, combinado con una chaqueta de cuero al mejor estilo de Jessica Jones.

Esta Jessica que aparece en The Variants #1 no es la primera mujer que se identifica como el Cap, pero llega en un momento en el que la serie live-action del personaje ha tomado relevancia nuevamente tras su regreso en Disney+ y su renombramiento como A.K.A Jessica Jones.

¿Este cómic de Gail Simone, Phil Noto y Cory Petit (ya disponible entiendas) será el primer paso para que Jessica se integre al MCU?