‘La Casa de los Famosos’: ¿Conspiración? El cuarto azul prepara estrategia por separado para definir quiénes serán nominados

Un poco antes de realizar las nominaciones voluntarias para las eliminatorias semanales, se pudo observar al equipo del cuarto azul un poco disperso, creando una especie de estrategia para ver quién será el participante que salga de ‘La Casa de los Famosos’.

Sin embargo, esta vez Natalia Alcocer e Ivonne Montero, se encontraba separadas del resto del equipo, hablando en la cocina un poco lo que serían las nominaciones. “Teorías, no te voy a decir a quién voy a nominar, ni tú me vas a decir, pero si podemos decir una teoría de lo que va a pasar, a Salvador no podemos nominarlo, pero a todos los demás si, él (Zerboni) puede salvar a alguien inesperado, es que con Salvador nunca se sabe”, le comentó Natalia a Ivonne, mientras ambas seguían pensando quienes podían ser los siguientes nominados.

Ivonne: “Uno nunca sabe”.

Natalia: “Justo lo que les decía hace un rato a Juan y a Toni, y espero luego de esto no sentirme mala persona, pero siento que necesitamos una chequeada aquí, o sea la pasamos muy bien la semana pasada que estuvimos todos juntos como ‘salvados’, pero hay veces que necesitas que se mueva como para empezar a nadar, ya sabes, como que íbamos de muertitos y estando bien”, dijo en referencia a la semana anterior en la que solo los del cuarto morado fueron nominados.

Por otro lado, ambas famosas hicieron referencia a la salida de Osvaldo y Niurka del reality show, acción decidida por el público y que además hizo un poco más débil al equipo azul. “Se nos fueron 2 personas fuertes para nosotros, y esto nos va a hacer trepar la adrenalina, las ganas de estar aquí, de volver… Ya sabes, como agradecer, conectarse con el público, bueno, yo pienso es, si me toca…”, finalizó Alcocer, haciendo referencia a nominar a alguien de su mismo equipo.

No obstante, Lewis y Nacho también estuvieron hablando un poco lo que sería el final de la competencia y quienes serían los posibles nominados esta semana.

“Vamos a quedar dos de nosotros y Laura”, le indicó Nacho a Lewis. “Daniella, salvo que tenga una cosa medio rara, va a quedar nominada, está difícil que Laura no quede esta semana”, le continuó diciendo, agregando además que Laura con respecto a la molestia que tiene con Zerboni pudiera estar intentando realizar otra jugada.

“Pero es su juego y ella va a decir no y va a mentir, porque para ganar hay que mentir, entonces está todo chido, en definitiva… Si vas a ganar, también vas a poder salir de ahí las veces que te toque… Ivonne a estado ahí 4 veces seguidas y las 4 ha logrado salir”, explicó nacho.