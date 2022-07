Becky G confiesa que sufre de ansiedad y que su salud se ha deteriorado

En la actualidad, Becky G es considerada como una de las máximas exponente del reguetón. Pero, a pesar de contar con un gran éxito, desde siempre ha tenido problemas de ansiedad, lo que le ha traído algunos problemas.

Hace tiempo, la cantante reveló que este padecimiento le había cambiado la vida.

Becky contó que para ella es muy importante atender estos problemas emocionales, pues en muchas ocasiones se tiene que enfrentar a altos niveles de estrés y tensión.

“A veces no podía dormir. Cuando vivía todos los bellos momentos y las maravillas que la vida me ofrecía, de vez en cuando se colaba un sentimiento que me ponía ansiosa, era la culpa”, contó en una ocasión por medio de su cuenta de Instagram.

La artista reveló que muchas veces dejó de lado sus responsabilidades, pues no podía con todo.

“Me sentía culpable, me sentía mal por no tomar el teléfono, por no responder los e-mails, no poner el despertador, no pensar en el siguiente proyecto o no atender”, agregó.

Becky hizo especial énfasis en que sigue en el camino a tener estabilidad emocional.

“Todavía estoy aprendiendo mis propios límites y déjenme decirles que no son fáciles de establecer. Decir ‘no’ no es fácil para mí”, aseguró.

La intérprete de “Mayores” también se tomó el tiempo para dar las gracias a las personas que la han acompañado en este proceso

“Quiero agradecer a las personas más cercanas a mí, que me recuerdan, que me quieren por quien soy, no por lo que hago para ellos o por lo que pueden obtener de mí. A los que me ven, que están ahí para mí… Mi madre, mis hermanos, mi pareja, mi equipo. Los amo y en verdad no estaría aquí sin ninguno de ustedes”, expresó.

Sebastian Lletget ha sido un gran apoyo para ella

Los famosos tienen una relación desde 2016, y el futbolista ha sido un gran apoyo para ella, en cuanto a su carrera y a todas las cuestiones de su salud mental.

“Él me ha ayudado a ser más independiente. Creo que, como mujer en esta industria, es muy importante tener una pareja que te apoye”, declaró en una ocasión la artista.