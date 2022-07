¿Eiza González regresó con Jason Momoa? Esto se sabe hasta el momento de la relación

Eiza González y Jason Momoa han sido muy discretos en lo que ha sido su romance y ruptura, por lo que determinar el estado de su relación ha sido un poco difícil. A pesar del romance fugaz que manejaron parecen compartir algunos momentos juntos, lo que ha generado rumores de una posible reconciliación.

La mexicana y el protagonista de Aquaman visitaron París por algunos compromisos laborales y fueron captados por la revista People en algunos lugares de la ciudad, aunque saliendo por separado.

A pesar de salir a destiempo y cada uno por su lado, una fuente de la revista aseguró que estaban dentro del lugar juntos, lo que indica que no se dan por vencidos y están haciendo todo lo posible para seguir juntos.

Lo que se sabe del romance entre Eiza González y Jason Momoa

Los actores de Hollywood iniciaron un romance luego de sus respectivas rupturas con sus parejas, aunque el romance solo le duró unos meses pues una fuente indicó a People que sus horarios de trabajo y personalidades no conjugaban.

“Simplemente son personas muy diferentes”, aseguró.

Otra fuente habría asegurado que ambos se aman mucho por lo que estarían buscando opciones para resolver su crisis.

“Esperan que puedan resolverlo. Se aman mucho y salieron en silencio durante un tiempo antes de que se hiciera público. Están en diferentes etapas de la vida”, agregó

Momoa y González se habrían conocido gracias a algunos amigos en común y desde el principio hubo una conexión.

“Pero se están divirtiendo, desde que se conocieron, ha habido una atracción. Ambos se sienten muy atraídos el uno por el otro y están viendo a dónde van las cosas”, aseguró.

Además, esta misma fuente mencionó que el famoso Hawaiano no se ha tomado a la ligera su relación pues no quiere precipitar la situación por sus hijos y su ex pareja.

Recordemos que Momoa comparte a su hija Lola, de 14 años y a su hijo Nakoa-Wolf, de 13, con su ex esposa Lisa Bonet.

“No es que no se lo esté tomando en serio, pero con sus hijos no se va a precipitar a nada rápido. Tenía mucho amor por Lisa y todavía hay mucho respeto mutuo en lo que a ella respecta”, dijo.