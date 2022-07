Sebastián Rulli se desnuda en playa nudista para celebrar sus 47 años

Sebastián Rulli ha decidido vivir su vida plenamente feliz y para celebrar sus 47 años decidió posar como Dios lo trajo al mundo en una paradisíaca playa nudista, dejando a más de una boca abierta con sus postales colgadas en Instagram y admirando su corpulenta figura tallada por los mismos Dioses griegos.

El reconocido actor ignoró las normas de la red social para presumir de su libertad y su amor por la vida con un mensaje reflexivo.

“Hoy festejo la vida, como Dios me trajo al mundo hace 47 años!! Así, o más claro échale agua 💦 😁 Agradecido con la vida y las personas que han sido parte de mi historia, las que están y me hacen tan feliz y por las que faltan por venir!! Feliz y pleno!! Enamorado y con muchas ilusiones y ganas de seguir dando batalla!! Gracias por tanto amor y muestras de cariño!! Consciente de lo bendecido que soy de contar con tod@s ustedes. No hay nada mejor que compartir y unir fuerzas de buenas vibras para contagiar a los que no tienen la dicha de sentir amor y gratitud. A seguir sumando y multiplicando!! L@s amoooo!!! Gracias mi amor @angeliqueboyer por darme chance de poner las manitas antes de tomar las fotos”, escribió.

La tierna felicitación de Angelique Boyer

Su pareja desde hace siete años, la actriz Angelique Boyer, no se quedó atrás y le respondió su controversial publicación demostrando lo enamorada que está del argentino.

“Vida de mi amor!!! Cada año más bueno 🤤🫠en todos los sentidos! Te mereces todas las bendiciones ✨❤️ gracias por todo el amor que nos das 🥳❤️👏 y no te hagas podías subir 10 fotos y yo tomé muchas 🤗😎🫢🫠 TE AMO @sebastianrulli A CELEBRAR!!!

Tras su comentario, algunas de las internautas le respondieron sus palabras asegurando que era una suertuda por tener a su lado un hombre tan guapo.

“La suerte de Teresa la deseamos todas”, “Que suertuda”, “Que bellos los dos, que viva el amor”, “Que buen come Angelique”, “Que hombre”, comentaron.

Rulli ha enamorado a sus fans con su transformación física, pues atrás quedó el guapo galán delgado para abrirle paso a su mejor versión con su figura musculosa que enamora a cualquiera.