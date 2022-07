“¡Nos vemos!”: Tommy Ramos se despide de “Guerreros”

El atleta Tommy Ramos se despidió en las redes sociales de su rol como presentador en el programa “Guerreros” (Wapa TV), al cual llegó en enero pasado luego de la salida de José Figueroa, quien estuvo años en el dicho puesto.

Comienza la temporada de “Guerreros vs Los Otros 2.0″ con Jaime Mayol

“Hoy (ayer) comienza una nueva aventura… Guerreros vs Los Otros 2.0!Gracias a todos los que desde un principio me apoyaron, a la producción de @guerreroswapa y @wapatv por la gran oportunidad. A @dianeferrerpr y @tiradalibre por enseñarme tanto! Gracias a mis leones y cobras por todo el cariño! Y gracias a todos los fanáticos que día tras día sintonizan el programa y nos ayudan a no dejarlo caer” (sic), escribió Tommy en sus cuentas sociales.

Este añadió que espera que “la vida me vuelva a dar otra oportunidad y pueda estar de regreso con ustedes cuando se reanude la temporada. Hasta entonces NOS VEMOS!”.

La nueva temporada “Guerreros vs Los Otros 2.0″ inició ayer, martes, con Jaime Mayo como padrino de “Los Otros”. Dianne Ferrer se mantiene como la figura femenina en la conducción de la competencia que se transmite de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Wapa.