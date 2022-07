“Nadie le va a quitar a ese mujeriego”, mientras novia de Toni asegura que no tiene enemigas, Adamari envía indirecta

Adamari López y Toni Costa terminaron hace más de un año, pero tienen una gran relación de copaternidad, por el bienestar de su hija Alaïa, quien es su prioridad.

Sin embargo, Toni ha hecho pública su nueva relación con Evelyn Beltrán, y derrama miel y amor por ella.

Esto ha hecho que muchos se pregunten cómo se sentirá Adamari ante esto, y aunque ha dejado claro que vive su mejor momento y está disfrutando de la vida, de vez en cuando hace sospechar que sí le afecta con sus videos.

Y es que la famosa se mantiene muy activa a través de sus redes haciendo divertidos videos, y en algunas parece mandar algunas indirectas para su ex y su nueva pareja.

Te recomendamos: ¿No odia a Adamari López? Evelyn Beltrán asegura que “ninguna mujer es mi enemiga”

Adamari López envía nueva indirecta para novia de Toni Costa

Adamari se encuentra de vacaciones con su hija y grandes amigos, y durante su viaje publicó un video en el que envía una gran indirecta a la pareja de su ex.

“Tranquila mi amor que nadie le va a quitar a ese mujeriego, esa mala vida se la merece solo usted”, dice la conductora de Hoy en el video donde se ve tomando una copa muy feliz.

En redes aseguran que es un mensaje directo para Evelyn Beltrán, y reprochan esta conducta de Adamari, pues deja en evidencia que aún no supera a Toni, y no es nada maduro de su parte.

“Por favor Adamari disfruta tus vacaciones, vive y deja vivir”, “OMG que mujer tan inmadura, parece una niña con esas indirectas”, “se nota que es con toda la mala vibra para la novia de Toni, ya supéralo”, y “Adamari anda desatada con las indirectas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Esto ocurre días después que la novia de Toni asegurara en una entrevista que no le daban celos que el bailarín hablara de su relación con Adamari en La Casa de los Famosos, y que ella no tenía enemigas.

Te recomendamos: Aunque critican los looks de Adamari López, ella da lección de fortaleza y sigue brillando