Michael Stuart entre las estrellas confirmadas para encender el escenario de Premios Juventud 2022

Luego de su triunfo en el programa “Tu Cara Me Suena” y el lanzamiento de su reciente tema “Bailemos” que ha llegado para encender las plataformas digitales, el salsero boricua Michael Stuart está confirmado para presentarse en Premios Juventud 2022.

Este año los prestigiosos premios tendrán lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el jueves, 21 de julio a las 7pm ET y se transmitirá en vivo a través de Univision.

Con más de 20 años de carrera musical, Michael Stuart, se encuentra en uno de los momentos más significativos de su vida y se prepara para encender el escenario de Premios Juventud con su reciente sencillo “Bailemos”, tema con el que revivió la salsa con sonidos modernos para, de esta forma, llegar a las nuevas generaciones.

“Wow, no tengo palabras para expresar cómo me siento. Definitivamente estoy en uno de los momentos más importantes de mi carrera y luego de recibir esta noticia de mi participación en Premios Juventud no tengo más que palabras de agradecimiento con todos los que de una forma u otra me han apoyado. Seguimos por más”, expresó Michael Stuart tras ser confirmado para Premios Juventud 2022.

El salsero boricua hizo historia en varias ocasiones durante la segunda temporada de “Tu Cara Me Suena”, en donde se transformó en grandes estrellas de la música tales como Juan Gabriel, Celia Cruz, Daddy Yankee, entre otros, hasta llevarse a casa el triunfo con el que apoyó a la fundación Ola del Cielo, que ayuda a niños con Síndrome de Down, espina bífida, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las destrezas motoras. Este gran éxito llegó tras haber lanzado su nuevo sencillo “Bailemos”, lanzado bajo el sello Stuart Music Inc., presidido por Tommy Stuart (hermano de Michael). El tema incluye sonidos frescos para seducir al bailador y demostrar que la salsa está más viva que nunca.

Sobre Michael Stuart:

El cantante, compositor y actor puertorriqueño, Michael Stuart, siempre mostró afinidad por el género tropical y antes de lanzar sus propios temas, hizo coros para estrellas como Wichie Camacho, Víctor Manuelle, Johnny Rivera y Marc Anthony, con quien participó en la gira que realizaba en ese momento. En 1996, debuta con su álbum “Cuentos de la vecindad”, que obtuvo un gran éxito y fue nominado como “Artista Nuevo del Año” en Premio Lo Nuestro. Más adelante con su álbum “Retratos” y su sencillo “Niña Bella”, fue nominado a varias premiaciones y a sonar llegó a un público internacional. Luego, el multifacético artista estrenó grandes producciones que generaron gran éxito en su carrera como “Súbeme el Volumen”, “Michael Stuart”, “Sin Miedo” (nominado al Latin GRAMMY), “Back to da Barrio”, Michael Stuart “El Mulato Rumbero”, entre otros, en donde Michael Stuart demuestra que en la música no hay límites. Ahora regresa este joven intérprete “con corazón tradicional”, para poner a bailar al mundo, con su carisma, jovialidad y talento, como sólo él lo puede hacer.