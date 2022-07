Burla de Niurka a Daniella Navarro por “trasero operado” fue uno de sus momentos más polémicos de la Casa de los Famosos

A pesar de que van varias semanas desde la salida de Niurka Marcos de la Casa de los Famosos los fanáticos del show aún recuerdan momentos más polémicos protagonizados por la cubana.

“A mí me coronaron un día la mujer escándalo o la reina del rating porque doy contenido que levanta el rating”, ha dicho Niurka orgullosa sobre lo que representa su imagen.

La vedette cubana estuvo 42 días dentro de la Casa de los Famosos y cazó varias peleas con sus compañeros, de hecho confiesa que cultivó una relación amor-odio con la presentadora Laura Bozzo, quien llegó a pedirle perdón por las discusiones que solían protagonizar.

Uno de los momentos más encendidos de la Casa de los Famosos fue cuando Daniella Navarro y Niurka Marcos criticaron el cuerpo de ambas.

En uno de los enfrentamientos que vivieron Niurka y Daniella en la Casa de los Famosos la actriz venezolana le devolvió las críticas a la vedette cubana, quien la señaló por haber incurrido en un exceso con su cirugía de pompis.

Niurka le gritó que sus pompis son falsas, ante lo que Daniella respondió: “Como tus ojos, tu pelo y tus dientes”.

“Yo soy nalgona natural”, dijo Niurka

Niurka se refirió en tono despectivo a la cirugía de Daniella en la que se nota una desproporción en sus glúteos respecto a sus piernas.

“Yo soy nalgona natural y mi muslo tiene que ver con mi c...”, señaló Niurka en conversación con sus compañeros del cuarto azul.

“Todo está proporcionado menos tu cerebro”, le lanzó Daniella.

Navarro incluso llegó a bajarse en pantalón para mostrar sus glúteos.

Muchos seguidores respaldaron las reacciones de Daniella ante Niurka: “Hasta que alguien la puso en su lugar ,muy bien por Daniela”, “Te llegó la horma a tu Zapato Niurka”, “Wow, Daniella me impresionó, no le tiene miedo a nadie”, “Pensaba Niurka que nadie se le iba a poner al brinco, JA! Daniela no se queda callada ante las injusticias y faltas de respeto”.