“Hay Luisito Carrión para rato”: el salsero se recupera satisfactoriamente tras sufrir afección cardíaca

Luego de sufrir una afección cardíaca el pasado mes, el salsero puertorriqueño Luisito Carrión apareció ayer, sábado, por primera vez en sus redes sociales tras el percance de salud para contar cómo va su recuperación y agradecer las oraciones de sus fanáticos.

“Ya me encuentro un poco mejor gracias al Señor Todopoderoso. Dios permitió que esto no pasara a mayor. Pasé un momento bien crítico en mi vida, pero paso por aquí para agradecer tanto a Dios como a muchas personas. Primero mi esposa que tanto se preocupó por mí, mis hijas, mis hijos, mis fanáticos, mucha familia, mi público querido que oraron tanto por mí, gente que conozco, gente que no conozco...”, expresó Carrión.

El salsero contó que le “destaparon tres arterias” y que se encuentra bien.

“Estoy agradecido con Dios, que me haya dado una oportunidad de vida, porque fue bien fuerte este infarto. Me voy recuperando poco a poco. Ya para trabajar, el cardiólogo me dio unas recomendaciones. [...] Hay Luisito Carrión para rato. Estoy nuevo”, añadió.

Carrión fue operado en Colombia tras sufrir el percance de salud durante una participación musical en la Feria Agropecuaria y Cultural de Tuluá.