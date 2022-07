Farruko revela que sintió asco por cantar reguetón

A pesar de que era considerado uno de los máximos exponentes del género urbano, Farruko fue decayendo luego de que se convirtió al cristianismo y ahora dio de qué hablar al revelar que le daba “asco” cantar reguetón.

¿Qué dijo Farruko?

Luego de casi 12 años de carrera, en 2021, el artista decidió dejar de interpretar la música que lo hizo famoso.

En una entrevista con el periodista Jorge Ramos, el reguetonero compartió por qué quiso renovar su carrera.

“No encontraba como volver a los escenarios porque desde que tuve esa reprogramación, sentí una especie de asco y culpa, no lo toleraba, sentía que lo que yo hacía, que lo que yo fomentaba y se veía en mi era dañino, yo miraba al espejo y decía: ‘en que me he convertido, qué yo soy ahora’”, dijo Farruko.

El reguetonero contó que decidió dar los show que ya tenía programados, pero se dio cuenta que ya no podía más pues ahora tiene una nueva forma de pensar.

“Cuando estoy en el escenario y empiezo a cantar, traté de ajustar mi show, busqué las canciones más limpias que tenía, no dejé de cantar las canciones, obviamente, hice mi espectáculo completamente”, agregó el cantante.

El artista confesó que tuvo momentos difíciles. “Algo en mí estalló y me hizo recordar: ‘Acuérdate que te regresé’ (porque antes pensó que se iba a morir), públicamente en ese momento me despedí del personaje”, expresó Farruko.

El incidente viral de Farruko

En redes sociales se hizo viral un momento en un concierto del intérprete, en el que en lugar de cantar, se puso a proclamar la palabra de Dios, lo que generó diversas críticas por parte de sus fans, pues ellos esperaban otro tipo de espectáculo.

También resaltó que ahora el artista se negó a volver a cantar su éxito “Pepas”, ya que promueve el consumo de drogas sintéticas, lo que ya no va con sus ideales, por lo que decidió que ya no volvería a sonar en sus shows.

