Así lucen los protagonistas de “Teresa” a más de una década de su estreno

Muchas veces la ficción se convierte en realidad, tal es el caso de las parejas de las telenovelas que todos disfrutamos, cuyos protagonistas corren el riesgo de enamorarse durante las grabaciones. En el año 2010 Angelique Boyer y Sebastián Rulli se conocieron en ocasión del dramático “Teresa” y aunque no fueron novios en esa ocasión, quedaron conectados y poco más tarde decidieron dar el paso de convertirse en pareja en la vida real, recordó Unotv.

“Teresa” fue una popular telenovela mexicana producida por José Alberto Castro que gustó desde el comienzo. Boyer y Rulli estuvieron acompañados también por a Cynthia Klitbo y Aarón Díaz entre otros actores, como Margarita Magaña, Manuel Landeta, Felicia Mercado y la primera actriz Raquel Olmedo.

El elenco quedó marcado por la historia transmitida por el Canal de las Estrellas, de la que también se recuerda el éxito musical “Esa hembra es mala” de Gloria Trevi.

"Teresa" fue una versión de "Rubí" (Agencias)

Ahora sí son pareja

Boyer y Rulli son una de las parejas más estables del espectáculo mexicano. Luego de “Teresa” volvieron a coincidir en los roles protagónicos en la producción de “Lo que la vida me robó” en el año 2013 y allí decidieron iniciar una relación que han fortalecido con los años y que presumen en sus redes sociales.

Ambos comparten viajes, proyectos, la vida en casa y se respetan mutuamente, de hecho, Angelique Boyer ha declarado que no quiere tener hijos y eso lo ha entendido el hombre de su vida. “Creo que hoy en día estamos dándonos cuenta de que hay sobrepoblación, hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad y que al rato no vamos a tener agua, entonces yo sí me pongo a pensar en esas cosas de un futuro”, declaró hace unas semanas citada por El Sol de Córdoba.

Otros destinos felices

Aarón Díaz también ha evolucionado en su faceta como actor. Actualmente está filmando un nuevo documental en el que se habla de México y su historia. Además forma parte de los invitados del programa seriado de Discovery Home & Health titulado ¿Quién cocina esta noche?

“Soy apasionado de la vida, y por supuesto también de México, me gusta mostrar lo que tenemos; estoy en contra de hacer contenido que da falsa información de lo que somos como país, como cultura, como gente, no me gusta involucrarme con proyectos que sean así, sino todo lo contrario, me apasiona mostrar lo que tenemos: historias que contar, gastronomía, historia, cultura, todo eso es importante para mí”, ha dicho el intérprete que también formó parte del elenco de “Teresa”.

Y no podemos olvidar a Margarita Magaña, la villana que atrapó a la audiencia de “Teresa”. Ella se alejó un poco tras el rotundo éxito de la telenovela. Tiene 42 años y tiene un canal de YouTube además de lanzar una línea de cremas. Magaña ha anunciado recientemente que desea regresar a las telenovelas, así que pronto veremos a la intérprete de la recordada Aída en otros roles.

