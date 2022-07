Video donde Jhayco le da “cachetadas” a Mia Khalifa provoca indignación

Los fanáticos del exponente urbano puertorriqueño Jhay Cortez no están muy contentos con un video publicado por su actual pareja la modelo Mia Khalifa en la red social Tik Tok.

En el video, aparece la modelo bailando el tema “Tarot” de Jhay Cortez y Bad Bunny cuando entra el boricua y actúa como si le hubiese pegado dos cachetadas al ritmo de la canción.

Aunque para muchos es solo una tendencia de Tik Tok, otros lo ha tomado como un asunto muy serio ya que puede normalizar la violencia entre parejas.

Algunos de los comentarios en la publicación son: “No me gusta ni de chiste ver una cachetada a una mujer”.

“Esa primera se vio real”

“No me gustó, se vieron reales”

“Cómo q no se me hace gracioso q ese Man q no lo conoce nadie le pegue a una leyenda como Mia”

“La violencia de género no es algo para hacer chistes”

Estos fueron solo algunos de los comentarios en la cuenta de Tik Tok de la modelo que tiene millones de seguidores.

La pareja hizo oficial su relación en octubre del año pasado cuando ambos aparecieron en tarima en el concierto de Jhay Cortez en el Coliseo de Puerto Rico.