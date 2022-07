Alaïa dice que se la pasa “de un lugar al otro” con su mamá Adamari López

Si algo ha distinguido la relación entre Adamari López y su hija Alaïa es la complicidad al momento de crear las memorias que comparten con sus seguidores en las redes sociales. Para Alaïa son momentos únicos que les encanta disfrutar con su mamá y que para capturarlos no paran de viajar.

“Yo voy a viajar mucho tiempo con ella. A veces voy de un lugar al otro, del otro al otro y al otro. No paramos de viajar. Me encanta”, confesó la pequeña mientras intercambiaba miradas con su mamá, quien aye tuvo un encuentro con la prensa como invitada especial del Disney Wish, la nueva embarcación de Disney Cruise Line.

Actualmente, ambas disfrutan de sus vacaciones a bordo del quinto crucero de la flota de Disney que, desde el pasado martes, 28 de junio, realiza el primer viaje desde el Puerto Cañaveral, en Florida, a Castaway, la isla privada de Disney en las Bahamas. El viaje fue realizado por la empresa exclusivamente para medios a nivel internacional.

En un aparte ayer con Metro Puerto Rico, Alaïa confiesa que lo más que le ha gustado de la experiencia en el barco ha sido el compartir con sus personajes favoritos, así como las piscinas.

“La he pasado bien y he jugado mucho. Vi al príncipe, fui a la piscina, a la playa, vi a Mickey, Minnie a Pluto, a Donald… y hay más tiempo para explorar y disfrutar del crucero de Wish. Estoy feliz de estar acá con mi mamá haciendo esta experiencia de Disney Wish. Me encanta!”, compartió.

López, por su parte, asegura que Disney siempre ha sido una experiencia que le ha gustado y que busca que Alaïa también disfrute a través de las visita a sus parques en Orlando. Sin embargo, esta es la primera experiencia de la primogénita de López, producto de su relación con el bailarín Tony Costa.

López, por su parte, el viaje a bordo del Disney Wish, le trae recuerdos de una serie que filmó para Puerto Rico en uno de los cruceros de Disney.

“Hace mucho tiempo había tenido la oportunidad de venir a uno de los cruceros de Disney y hasta trabajar. Hice una serie que se filmó en un crucero de Disney hace muchos años atrás para Puerto Rico y ahora poder venir y mostrarle por primera vez a Alaia, que es su primera vez en un crucero, y vivir esta experiencia tan bonita, tan mágica, tan especial… es increíble poder tener la oportunidad de descubrir otra vez con los ojos de ella, lo que Disney tiene que ofrecer, incluyendo este Disney Wish ahora dirigido por Captain Minnie”, dijo López.

“Muy contenta de que nos hayan dado la oportunidad de venir y de vivirlo. De volver a jugar con ella en la piscina. Estamos deseosas de probar el tobogán (la atracción de Aqua Mouse). Vimos que es espectacular y que es grande. Yo soy más miedosita, Alaia es aventurera, entonces hay muchas cosas que ella me anima a hacer. No quiero que viva bajo esos miedos o esas inseguridades que yo pueda tener porque quiero protegerla, sino dejarme guiar también por su juventud y poder disfrutar todo lo que la vida tiene que ofrecernos. Entonces para es mí es súper lindo ver otras cosas a través de ella”, añadió.

López disfruta mucho sorprender a su hija. Adelantó que entre los planes está llevarla a la boutique Bibbidi Bobbidi Boutique para realizar su transformación en princesa. Alaïa, mientras, la mira sonriendo y con expectativa.

“La desee mucho. Desee mucho tener un hijo, papá Dios me la mandó a ella y quiero poder con sabiduría guiarla que disfrute de muchas cosas, pero también mantenerla como con los pies en la tierra, siendo agradecida… Disfrutando, pero consciente de que en ocasiones podemos tener ciertos privilegios y que hay que retribuirle a la gente pues esos privilegios que tenemos gracias a que mamá trabaja en la tele”, apuntó.