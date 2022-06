Osvaldo Ríos habla del beso a Salvador Zerboni: “No me arrepiento”

Emocionado y agradecido. Así se expresó el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos tras su salida del programa La casa de los famosos. El artista fue el séptimo eliminado de la competencia en medio de una polémica discusión con el actor Salvador Zerboni a quien consideró el más “hipócrita”.

“Desde el primer día siempre quise ser la persona conciliadora, quien impusiera el respeto, la educación, la buena forma dentro de la casa, no me arrepiento en lo absoluto de haber sido así”, expresó Ríos quien se destacó por sus aptitudes gastronómicas en la competencia. “Siempre dije que una de las cosas que más me gustaría hacer en La casa de los famosos es cocinar, porque me encanta”.

El actor también se refirió al momento más polémico de su participación en el reality. Esto ocurrió cuando tocó despedirse de Salvador Zerboni, quien entonces se dirigía a la sala de eliminación como nominado junto a Daniela Navarro, Lewis Mendoza y Niurka Marcos, quien finalmente quedó eliminada. Osvaldo abrazó a Zerboni y tras besarlo en la boca lo descargó por promover su nominación e influenciar a Laura Bozzo.

“Solamente quiero decirte que supe en todo momento que fuiste tú quien orquestó mi nominación, y que me hubiera gustado que hubieras sido el que se parara en esa puerta para darme los tres puntos y no influencer a Laura; así que si regresas, si es que regresas, juega de frente y no con estrategias conmigo porque yo sé jugar con estrategias, te deseo la mejor de las suertes”.

Osvaldo recibió críticas por lo que quiso aclarar el escándalo. “No fue ningún ´beso de la muerte´, quiero aclararlo. Yo simplemente quise decirle de frente lo que él por más de una semana no tuvo el valor de decirme; yo sabía que había hecho cosas a mis espaldas luego de haberme hablado y decirme que era mi ´hermanito´, venía todos los días a darme un beso en la mejilla, otro beso en la mejilla, durante siete días estuvo dándome besos en la mejilla,yo esperando se sincerara, pero no lo hizo y yo al final le hablé frente a frente y de manera sincera, porque así soy, diciendo las cosas de frente”.

En sus redes sociales compartió una reflexión y volvió a agradecer a los fanáticos. “Todas las batallas de la vida, sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que perdemos. Gracias de corazón a todos los que me apoyaron y acompañaron en este juego. Gracias a mis fans por todo el apoyo... se que hicieron todo lo posible...Los quiero mucho. Pronto me conecto y conversamos”.