Gilberto Santa Rosa presenta la última vuelta de su exitosa gira “Camínalo”

Gilberto Santa Rosa presentó hoy el calendario de conciertos que presentará como parte de la última etapa de su exitosa gira Camínalo. La gira de conciertos, que inició en junio de 2021 en su natal Puerto Rico, continuará a partir del 2 de julio por Latinoamérica, España y algunas ciudades de los Estados Unidos.

Camínalo ha recopilado una serie de éxitos de Gilberto acompañados de los temas más recientes del cantante y que ya se han convertido en parte del repertorio de favoritos del público. El espectáculo conjuntamente abre el espacio a que el público y el cantante interactúen al son de la música; que en el caso de Camínalo implica fusiones tropicales, boleros y su consabido género de la salsa.

“Estoy muy feliz de poder cerrar esta gira que ya cumple un año rodando y que nos ha regalado tantos momentos inolvidables. Estos próximos conciertos serán muy especiales, pues en algunas ciudades hace mucho que no vamos y eso siempre le da un aura particular. Los músicos que me acompañan desde Puerto Rico, todos los que forman parte de la gira, y yo estamos más que listos en presentarles Camínalo Tour”, puntualizó Gilberto Santa Rosa.

Este último recorrido de Camínalo Tour iniciará este próximo 2 de julio en Lima, Perú; 8 de julio en Milwaukee, Wisconsin; 9 de julio en San Antonio, Texas; 23 de julio en Tenerife, España; 27 de julio en Montevideo, Uruguay; 29 y 30 de julio en Santiago, Chile; 5 de agosto en Guayaquil, Ecuador; 14 de agosto en San Jose, Costa Rica; 19 de agosto en Fort Lauderdale, Florida; 20 de agosto en Glenside, Pennsylvania; 21 de agosto en Nueva York; 26 de agosto en Medellín, Colombia; 27 de agosto en Bogotá, Colombia; 2 de septiembre en Ciudad de Panamá en Panamá; 14 de octubre en Westbury, NY; 15 de octubre en Hartford, CT y finalizará el 11 de noviembre en Carmel, Indiana.

El intérprete de “Conteo regresivo” y “Conciencia” apuesta a una vuelta llena de energías, con espacio para bailar y cantar, pero, sobre todo, reconoce la importancia retomar ese encuentro íntimo que le provee estar de cerca con su fanaticada.

Para más información accede las redes sociales de Gilberto Santa Rosa en Instagram/SantaRosaLive y Facebook/GilbertitoSantaRosa.