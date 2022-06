Laura Bozzo truena contra sus compañeros y llora por Osvaldo Ríos

La animadora peruana Laura Bozzo estalló en La Casa de los Famosos en contra de los participantes que se alegraron de la eliminación del actor puertorriqueño Osvaldo Ríos esta semana.

Bozzo fue a dialogar con los compañeros de cuarto de Ríos para manifestarles que ella no está de acuerdo con las “burlas” que se realizaron al anunciar la eliminación del puertorriqueño.

“Quiero decirte que no participo de esa celebración, a mi me parece horrible todo lo que ha pasado, me duele en el alma que se haya ido Osvaldo, de verdad, me duele”, expresó Bozzo en una conversación con Toni Costa.

Al quedar eliminado, Osvaldo Ríos, uno de los participantes Salvador Zerboni gritó “justicia” y comenzó a celebrar a gritos en la residencia.

Zerboni había tenido conflictos con el puertorriqueño dentro del ‘reality’ de Telemundo la Casa de los Famosos.