Burbu sufre quemaduras de segundo grado tras inyectarse su tatuaje

La animadora Angelique Burgos “La Burbu” reveló que sufrió quemaduras en segundo grado tras inyectarse una anestesia en su tatuaje.

“Me fui a hacer un tatuaje, utilicé una anestesia que nunca había utilizado antes para huirle al dolor porque es en un área que es bien dolorosa, me quería cubrir un tatuaje que ya estaba viejito y envejecido y me puse una anestesia que yo misma me receté que yo misma fue la que la busqué, que yo misma me la apliqué e hice todo y me quemó, me quemó toda la piel. Tengo una quemadura en segundo grado. Estoy pasando mi proceso”,

La animadora indicó que por el momento se encuentra en proceso de recuperación por al menos dos semanas. “No creo que esa mano vuelva a ser lo que era”, añadió.

Burgos aconsejó a las personas que siempre le pregunten a su tatuador sobre los remedios que pueden utilizar ya que no fue un consejo de su tatuadora.

“No se auto-mediquen aunque ustedes piensen que son cosas que han usado antes”, expresó la animadora.

Recientemente, la animadora había compartido que se realizó un tatuaje del rostro de su madre.

Desde hace varias semanas la animadora solo está participando del programa radial El Despelote en las mañanas y aunque no ha hecho oficial su salida del programa Pégate Al Mediodía, hace varios meses había indicado que se está preparando para su propio espacio televisivo.