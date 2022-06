Sebastián Caicedo refuerza los rumores de separación de Carmen Villalobos con una reflexión sobre “soltar”

Sebastián Caicedo ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y es que los rumores de separación de Carmen Villalobos son cada vez más fuertes.

La semana pasada, el actor fue visto con la influencer de viajes Sara Montoya y ahora sorprendió con una reflexión sobre “soltar” que ha hecho pensar a los fans que se refiere a la supuesta que crisis que estaría atravesando con Villalobos.

“Hoy suelta y atraerás lo que mereces!Suelta lo que te preocupa.Suelta lo que no trae paz a tu vida.Suelta el control.Sueltas los miedos!En cada momento que sientas que tú energía está bajita, repite las palabras mágicas:Perdón, lo siento, te amo, gracias, y estas te ayudarán a soltar todo aquello que te perturba.Cada segundo es el momento correcto y perfecto para volver a empezar!Gracias, gracias, gracias! Si #sevalesoñar #namaste #369″, se lee en la publicación, que está acompañada de una selfie.

Lo que no pasó desapercibido fue el comentario de Sandra Montoya, quien escribió: “Te mereces siempre lo mejor♥️♥️♥️♥️ eres increíble”.

Al parecer el protagonista de “El Señor de los Cielos” lleva algunos meses en un viaje de autodescubrimiento que lo ha hecho que esté enfocado en sus proyectos y en mejorar personalmente. Ya han sido varias las ocasiones en las que escribe reflexiones profundas que hacen referencia a “nuevos inicios” y “dejar de sufrir”.

“Que tu aprendizaje sea siempre a través del amor y no desde el sufrimiento!! Ama tu alma, ama lo que has hecho, ama tu camino de vida, ama quien eres, ama tu prójimo, ama a quienes te rodean aunque a veces no los comprendas, ama todo lo que ha llegado a tu vida porque recuerda que no existen las casualidades, ama a quienes han cruzado por tu vida aunque te hayan causado dolor sin saberlo, tenían como misión dejarte mensajes y aprendizajes”, se lee un fragmento de otra de sus publicaciones.

“Un día entenderás que todo está en ti, en tu actitud, en tu manera de pensar, de sentir, de hablar y que todo lo que hay fuera es un fiel reflejo de lo de dentro. Entonces cambiarás, dejarás de hacer caso a los demás y empezarás a hacer más caso a tu corazón por el único que puede cambiar tu vida eres tú. La vida se convertirá en un milagro y entonces podrás ser feliz”, dice Caicedo en otra fotografía.

Mientras que ninguno de los actores ha dado declaraciones al respecto, algunos medios colombianos ya han afirmado que llevan tiempo separados y que incluso firmaron los papeles de divorcio.

Tanto Carmen como Sebastián dejaron de publicar fotografías juntos o de comentarse en sus redes sociales. En medio de los cuestionamientos, la actriz defendió esta acción como “un acuerdo mutuo por el bien de sus carreras”.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo Foto tomada de Instagram

Y es que según reveló en una entrevista con MezclaTv, ambos querían “separar sus vidas personales de lo laboral”, una decisión que tomaron a principios de año.

“Sebastián tiene su vida y yo la mía y a veces eso se estaba mezclando y ocasionando problemas. Entonces decidimos que no nos veían ‘juntitos’ para que cada uno pueda seguir construyendo esos sueños y las cosas personales que tenemos”, expresó.

Durante un tiempo, la actriz fue vinculada a William Levy pues tras protagonizar “Café con aroma de mujer” de Netflix, forjaron una relación muy cercana. Carmen negó que se tratara de un romance y que simplemente “adora” al actor cubano.