Toni Costa enfrenta a Nacho en LCDLF 2 y se perfila como el gran favorito

El coreógrafo y bailarín español Toni Costa causa sensación en las redes sociales luego de enfrentar al argentino Nacho Casano y algunos integrantes del cuarto azul, quienes pusieron en duda “la lealtad” de este con su grupo.

Hace algunas semanas, la segunda temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo) dio un giro inesperado; algunos favoritos se han caído de la gracia del público, mientras otros habitantes se han ganado el cariño y su respeto.

Uno de ellos, es Toni, quien con la conversación elocuente que tuvo con Casano y los concursantes del cuarto azul, se perfila como uno de los posibles ganadores de esta temporada.

“Yo no entré aquí primero con la idea de hacer grupo, de hacer el batallón para el otro lado... Yo simplemente he fluído, he vivido eta experiencia, he sido de llevarme con todo el mundo. Hay que no me cae bien, obviamente, y hay gente que me cae muy bien”, le dijo Costa a Casano en una larga plática.