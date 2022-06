Sean "Diddy" Combs recibe el Premio BET a la trayectoria

LOS ÁNGELES (AP) — Con un discurso sobre su propio sueño inspirador para la comunidad negra, Sean “Diddy” Combs canalizó el espíritu del reverendo Martin Luther King Jr. al recibir el máximo honor en los Premios BET, el premio a la trayectoria, el domingo por la noche.

Combs dijo que Dios puso un mensaje especial en su corazón para cumplir su “nuevo sueño”. El magnate de la música recibió el trofeo de manos de Babyface y Ye (antes conocido como Kanye West), quien lo llamó su “artista favorito” mientras crecía.

“Tuve este sueño de que los negros fueran libres”, dijo Combs en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. “Tuve este sueño de nosotros controlando nuestro propio destino. Tengo este sueño de que asumamos la responsabilidad y dejemos de matarnos unos a otros. Tengo este sueño de que seamos ricos y pudientes y vivamos en la misma cuadra. Tengo este sueño de que nos unifiquemos”.

Los Premios BET celebran las contribuciones que las personas de color han hecho a través del entretenimiento, con ganadores en 19 categorías que incluyen cine y deportes.

Doja Cat, Drake y Ari Lennox eran los más nominados esta edición, pero se fueron con las manos vacías. Silk Sonic, el dúo conformado por Bruno Mars y Anderson .Paak, ganó dos premios, incluyendo álbum del año por “An Evening with Silk Sonic”.

La conductora de la gala, la actriz Taraji P. Henson, dijo que la influencia de Combs es “grande para la cultura”.

Durante su discurso, Combs rindió homenaje al difunto Andre Harrell, quien ayudó a lanzar su carrera; así como a su madre por trabajar varios empleos durante su infancia, y a la fallecida actriz Kim Porter, quien fue su novia por años y era la madre de sus tres hijos.

“Te extraño mucho Kim”, dijo Combs. Anteriormente, en un homenaje al rapero y productor encabezado por estrellas como Mary J. Blige, Lil Kim, Busta Rhymes, Jodeci, Shyne y Faith Evans, el artista le dedicó un emotivo montaje de video a Porter.

Combs, ganador de tres premios Grammy, fundó Bad Boy Records y ha trabajado con artistas de primer nivel como Notorious B.I.G., Blige, Usher, Lil Kim, Evans y 112. Creó la línea de ropa Sean John, lanzó Revolt TV con un enfoque en la música y tiene su propio vodka. También produjo el reality show “Making the Band” para MTV.

En 2004, interpretó a Walter Lee Younger en una reposición de Broadway de “A Raisin in the Sun”, que se emitió como una adaptación televisiva cuatro años después. También apareció en películas como “Get Him to the Greek” (traducida en Latinoamérica como “Cómo sobrevivir a un rockero” o “Misión rockstar”) y “Monster’s Ball” ("El pasado nos condena" o “Cambio de vida”, según el país).

Homenajeados previos con el BET a la trayectoria incluyen a Prince, Whitney Houston, Queen Latifah, Samuel L. Jackson, Lionel Richie, Anita Baker y New Edition.

Babyface y Ye se refirieron ambos a Combs como una “leyenda”.

“Este hombre ha atravesado y sobrevivido muchas cosas y derribó muchas puertas para que podamos estar de pie”, dijo Ye, con un cubrebocas negro. “Derribó tantas puertas de clasismo, gustos, cultura, estilo”.

Otras grandes estrellas utilizaron los Premios BET para criticar duramente la reciente decisión de la Corte Suprema estadounidense de eliminar la protección constitucional de las mujeres para el aborto.

Lizzo abrió el espectáculo con un solo de flauta, en un traje dorado brillante, al interpretar su sencillo “About Damn Time”. Henson luego subió al escenario como anfitriona con un mensaje edificante sobre la “excelencia negra” antes de referirse a la anulación de la semana pasada del histórico fallo Roe v. Wade usando el título de la canción de Lizzo, que quiere decir “es hora”.

“Es hora de que hablemos sobre el hecho de que las armas tienen más derechos que una mujer. Es un día triste en Estados Unidos”, dijo Henson. Le agradeció a Lizzo, quien junto con la promotora de conciertos Live Nation donó recientemente un millón de dólares en ganancias de su gira a Planned Parenthood.

La cantante Janelle Monae levantó el dedo medio a la Corte Suprema antes de presentar a las nominadas a mejor artista femenina de R&B/pop.

“Estas artistas están haciendo arte en nuestros propios términos, siendo dueñas de nuestras verdades y expresándonos libremente y sin disculpas en un mundo que trata de controlar y vigilar nuestros cuerpos, mi cuerpo y nuestras decisiones, mi cuerpo”, dijo la cantante, quien también rindió homenaje a la comunidad LGBTQ+. “(Grosería) Corte Suprema. Sé que nos estamos celebrando en este momento como deberíamos. Absolutamente merecemos celebrar, en especial ahora que debemos celebrar nuestro arte protegiendo nuestro derecho y nuestras verdades”.

Posteriormente, Monae presentó a la ganadora de la categoría, Jazmine Sullivan, quien hizo un llamado a los hombres para que apoyen a las mujeres.

“Es un momento difícil para nosotras”, dijo Sullivan. “Quiero hablarles directamente a los hombres: los necesitamos a todos. Necesitamos que todos se alcen en nuestro favor, que nos defiendan, que se pongan de pie con nosotras. Si alguna vez se han beneficiado de que una mujer tome una de las decisiones más difíciles de sus vidas, que es interrumpir un embarazo, deben estar de pie. Esto no es solo un problema de mujeres. Este es un problema de todos. Necesitamos su apoyo más que nunca”.

La rapera Latto pronunció un emotivo discurso tras ganar el premio al mejor artista nuevo.

“Es pro-elección”, dijo la rapera, quien más tarde interpretó su éxito “Big Energy” con Mariah Carey. “Es no darle nunca a un hombre la vigilancia de mi cuerpo”.

Tems dedicó su premio a la mejor artista internacional a las muchas mujeres que “se atreven a soñar”.

“De donde soy, este tipo de cosas no pasan”, dijo la cantante nacida en Lagos, Nigeria, que ganó el premio a la mejor colaboración con Justin Bieber y Wizkid por su canción “Essence”. “Esto es un sueño. Si me estás mirando, quiero que te imagines como yo porque tú también estás destinado a estar aquí”.

Jack Harlow interpretó “Poison” junto a Lil Wayne antes de que Brandy apareciera para acompañarlo en el éxito “First Class”. Mientras Harlow y Brandy actuaban, la cámara se volvió hacia su hermano, Ray J, a quien se vio bailando entre el público. Chance the Rapper y Joey Bada$$ interpretaron “The Highs & the Lows”. Con un amplio vestido rosa, Muni Long abrió su set con un fragmento de “Time Machine” antes cantar “Hrs & Hrs”.