¿Quiénes han salido de la Casa de los Famosos? y ¿Quién será el próximo eliminado?, esta vez todo apunta a un hombre

Todo parece indicar que las cartas están echadas y ya el nombre del séptimo eliminado de la Casa de Los Famosos está claro para el público del reality show transmitido por Televisa.

Tras la salida de Niurka Marcos el lunes 20 de junio, la semana pasada fueron nominados para la ronda de eliminaciones de este lunes 27 de junio Ivonne Montero, Rafael Nieves, Osvaldo Ríos y Salvador Zerboni.

Además de Niurka Marcos, los eliminados en la Casa de los Famosos hasta el momento son: Brenda Zambrano, Eduardo Rodríguez, Julia Gama, Luis ‘Potro’ Caballero y Mayeli Alonso.

¡Fuera Osvaldo!

Esta semana las miradas están sobre varios de los participantes nominados, pero la mayoría de los ataques del público se concentran en Osvaldo Ríos, especialmente luego del polémico beso que le dio a Salvador Zerboni al mejor estilo de los mafiosos que besan a sus víctimas antes de eliminarlas.

El actor de 61 años famoso por sus papeles en telenovelas como Abrázame muy fuerte , Kassandra, La viuda de Blanco, concentra buena parte de las votaciones del público que espera sacarlo este lunes 27 de junio.

Algunos delo comentarios que se ciernen sobre el actor nacido en Puerto Rico reflejan cuál será su futuro en la Casa de los Famosos 2, salvo que ocurra un milagro que lo salve:

“Fuera Osvaldo, qué horror de verdad lo del beso, y el otro hasta haciendo pastel del Día del padre .... no soporto a Osvaldo”.

“Fuera Osvaldo, no al acoso”.

“Fuera Osvaldo, queremos dar a conocer nuestro total rechazo a la agresión hecha por este señor”.

“Fuera Osvaldo, ya te vas por fin”.

“Fuera Osvaldo, este señor debe salir desde su primera nominación ha sido un conflicto sobre todo cuando lo nominó Zerboni , es un peligro, él no acepta eso, entonces que no juegue ya que eso es parte del juego”.

“Si queremos a Osvaldo fuera a seguir votando, porque las encuestas van super parejas entre él y Zerboni, la verdad a mí me da igual si sale o no Zerboni, pero si preferiría que salga primero el señor Osvaldo para que vea que su equipo no es tan bueno, ni tan unido como dicen ser”.

“Fuera Osvaldo, ya es tu día”.

“Fuera Osvaldo, basta de la agresión física, acoso sexual, falsa imagen de cristiano, merecida eliminación”.

“A sacar a Osvaldo, le llegó su hora, y luego Juan, y Tony, y después Natalia”.

“Fuera Osvaldo! Su falta de respeto ameritaba expulsión, dejarlo es dar a entender que esos actos son aceptables Y NOOOOOO”.

“Voten por Osvaldo.. Cuando le conviene se hace el patojo, pero para otras cosas camina muy bien. Fuera besucón”.

“Voto masivo en contra de Osvaldo. Fuera Osvaldo”.

Zerboni también se lleva lo suyo en esta fase de eliminación

Pero no todos los disparos apuntan a Osvaldo Ríos, el actor mexicano de 43 años, Salvador Zerboni, también recibe su tajada de rechazo.

“Zerboni fuera”, “Fuera Zerboni, el que habla peste de las mujeres”. “Fuera Zerboni, luego Daniella”, “Zerboni no se deja ayudar!! Osvaldo lo atacó muy feo y él se puso a atacar a Ivonne?? Y le va a pedir perdón a Osvaldo y sigue atacando a Ivonne. #FueraZerboni por no hacerse respetar y ser pésimo jugador!!”.