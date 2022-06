Hollywood halla en los podcasts mina de contenido para TV

En esta imagen proporcionada por Wolf Entertainment el arte del podcast de ficción "Dark Woods" con Corey Stoll y Monica Raymund. (Wolf Entertainment via AP) AP (AP)

LOS ÁNGELES (AP) — ¿Has escuchado un buen podcast últimamente?

Si estás pegado a uno dramático con guion, podrías estar oyendo una futura serie de TV, un resultado de la demanda de Hollywood por material para la pantalla chica y la aceptación de que los podcasts, sean de ficción o documentales, son una fuente valiosa de contenido.

Dramatizaciones de podcast basados en hechos reales como “WeCrashed” de Wondery, sobre la debacle de WeWork, y la saga de crimen de Dateline NBC “The Thing About Pam” se han convertido en series de televisión con prestigiosos actores como Jared Leto y Renée Zellweger.

Pero hay una nueva ola de podcasts de ficción, algunos creados con la intención expresa de juzgar el valor de una historia para una segunda vida en la pantalla, que surgen de novatos preeminentes en el mundo del audio. Calibrar el valor de un podcast se ha vuelto una forma más rentable de probar el concepto de una serie que filmar un piloto de televisión, y más convincente que una propuesta por escrito.

Las “empresas de medios con un legado muy tradicional” ven los podcasts de ficción como contenido que explotar, dijo Mark Stern, exejecutivo de un estudio y director del contenido original del canal Syfy por una década. El mismo Stern ha cambiado su estrategia: es presidente de Echoverse, un estudio de podcasts lanzado en 2020 con un enfoque en ciencia ficción, fantasía e historias sobrenaturales.

“Realmente comenzamos este negocio como una oportunidad para crear absolutamente los mejores dramas de audio, pero también con un ojo puesto en la posibilidad de que funcionen como una prueba de concepto de propiedad intelectual que luego podrían lanzar programas de televisión, películas y novelas gráficas”, dijo Stern.

Esto refleja el enfoque de Wolf Entertainment, cuyas franquicias incluyen “Chicago”, “FBI” y la clásica “Law & Order”. La empresa dirigida por Dick Wolf produce pocasts como “Hunted”, protagonizado por Parker Posey y Brandon Scott, así como “Dark Woods” con Corey Stoll y Monica Raymund, este último un drama en desarrollo por Universal Television.

Para ejecutivos de estudios inundados con propuestas de series que suelen consistir en una descripción de una página, un podcast bien realizado es una alternativa valiosa, dijo Elliot Wolf, productor ejecutivo de “Dark Woods”.

“Tienes la capacidad de sumergirte realmente en una serie de audio que dibuja la historia mucho mejor que cualquier cosa que puedas hacer por escrito”, dijo. El ejecutivo se unió hace unos tres años a la compañía de su padre, llamada entonces Wolf Productions, y es parte de un cambio de marca que incluye la narración de historias en nuevos medios.

Stern detalló la ventaja económica de probar la viabilidad de una serie basados en un podcast en vez de un piloto. “Digamos que una temporada realmente bien hecha de un podcast con guion cuesta medio millón de dólares. Buena suerte consiguiendo una hora de televisión por 5 millones”, dijo.

Andy Bowers, un pionero en la producción y tecnología de podcasts, dice que era cuestión de tiempo que Hollywood entrara a la tendencia.

“Le estaba presentando esto a algunas compañías de producción y estudios hace cinco años, diciendo: ‘Esta es una excelente manera de probar conceptos. No necesitas iluminación, no necesitas filmar en locaciones, no necesitas sets caros’”, dijo Bowers.

¿Su reacción? “‘Sí, tal vez más adelante’”, recordó. El podcast “Serial”, una antología de periodismo, y otros pocos podcasts estaban causando revuelo, pero Bowers dijo que la industria no lo veía como “un medio para ellos”, incluso después de recordarles que la exitosa comedia televisiva de la década de 1950 “I Love Lucy” se inspiró en un programa de radio.

La ficción no es algo nuevo en el mundo de los podcasts. “Welcome to Night Vale”, un éxito de culto que ha sido adaptado a libros, álbumes y programas en vivo en Estados Unidos y a nivel internacional, cumple 10 años.

Pero se necesitó una confluencia de eventos para elevar el perfil de los podcasts y cambiar las actitudes: la proliferación de servicios de streaming con una necesidad voraz de programas, como Apple TV+ y Peacock, y la pandemia de COVID-19.

Mimi O’Donnell fue contratada como directora de programación con guion para Gimlet Media, una compañía de podcasts propiedad de Spotify, luego que su drama “Homecoming” causó sensación en 2018 con su adaptación para Prime Video protagonizada por Julia Roberts. Pero Hollywood se mantuvo resistente al valor de los podcasts de ficción para la televisión, dijo O’Donnell.

Entonces la pandemia detuvo la producción de televisión y O'Donnell comenzó a recibir “un aluvión de llamadas”, contó. El cambio estaba destinado a suceder, dijo, y el ritmo no ha disminuido, con algunos productores incluso tratando de descifrar lo que está en camino antes del lanzamiento, similar a los estudios que saltan sobre un libro antes de su publicación.

Los podcasts de no ficción, con charla y noticias, siguen siendo más populares entre el público, pero la ficción tiene un impulso cada vez mayor. El drama “Batman Unburied” de Spotify debutó en mayo en el primer puesto de la lista de podcasts de la empresa, destronando al podcast de Joe Rogan.

Los podcasts y sus versiones para la pantalla pueden ser diferentes, dijo O’Donnell, quien era directora de teatro cuando entró a Gimlet. Citó como ejemplo “The Horror of Dolores Roach”, que comenzó como una obra interpretada por una mujer escrita por Aaron Mark y producida para teatro por O’Donnell.

Ella trabajó con el dramaturgo en una adaptación para uno de los primeros podcasts de Gimlet y resultó ser un éxito. Fue adquirido por Amazon Studios para ser adaptado a una serie, y Mark escribió el piloto y trabajó como productor ejecutivo.

“Para mí ese es un escenario de ensueño de cómo una historia puede evolucionar en diferentes medios y el mismo creador puede ir con ella... y descubrir cómo puede vivir la historia” en cada uno de ellos, dijo O’Donnell.

Joseph Fink, quien creó “Welcome to Night Vale” con Jeffrey Cranor, hizo eco a este punto de vista: “Lo que importa es, ¿cómo se siente el podcast? ¿Qué es lo que atrae a la gente? ¿Y podemos construir eso desde cero en esta nueva forma? Todos tendrán que enfrentar esto”, dijo.

Fink y Cranor se han resistido hasta ahora a una adaptación televisiva de su proyecto, a pesar del gran interés de la industria.

“Lo mismo pasó con los libros y las obras de teatro, la gente se está dando cuenta de que los podcasts son igual de valiosos y ricos para la narración”, dijo Fink. Pero, agregó, “es importante para nosotros que, si hacemos un programa de ‘Night Vale’, esté hecho de una manera que nos haga sentir orgullosos y sentir que sigue siendo nuestro”.