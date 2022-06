Molesto Tito ‘El Bambino’ con ‘La Burbu’ por “chiste” que no le gustó

El exponente urbano Tito ‘El Bambino’ dejó saber su molestia por unas expresiones realizadas por el influencer Daniel ‘El Travieso’ durante una entrevista con la animadora Angelique Burgos “La Burbu” para su canal de YouTube.

En una parte de la entrevista, la animadora retó al influencer a contestar varias preguntas con respuestas ficticias en la dinámica que llamó “ficción o realidad”. Por ende, Daniel comenzó a contestar varias preguntas con respuestas que no necesariamente son reales.

Sin embargo, poner un adelanto en la cuenta de la animadora en Instagram se pudieron haber malinterpretado las expresiones del joven y el propio Tito El Bambino reaccionó en la red social.

“Mi verdad es que este chiste se puede malinterpretar dejando ver que YO como padre ando mendingando boletos lo cual no es cierto. Y más aún prestándose para que cojan a mi hijo como objeto de burla acusa (sic.) de su promoción innecesaria. Siempre hemos apoyado como familia el talento local pagando los boletos de sus shows! Los amo porque en mi corazón no existe maldad para nadie pero este chiste no me gustó y cuando gusten hago público el pago de los boletos!! Seguimos siendo pana! El Patrón (sic.)”, expresó Tito El Bambino.

Como parte de la dinámica, la animadora “ficción o realidad” la animadora pidió al influencer que respondiera la siguiente pregunta:

“Hay una figura pública que siempre me dice: a mis nenes les encantan tus shows, pero siempre pide taquillas gratis y nunca compra”, preguntó Burgos.

A lo que el influencer respondió: “Tú sabes quién tú eres, tienes miedo que voy a decir tu nombre verdad, tú pensaste que esta pregunta nunca me la iban a hacer pero ahora me la están haciendo...estoy hablando contigo...estoy hablando contigo, Tito El ‘Bambino’”, expresó Daniel ‘El Travieso’.

“Si eres el patrón, paga. Esta tengo que decir que es embuste, Tito es pana”, añadió.

Posteriormente y tras publicar la entrevista en su totalidad la animadora expresó:

“Papi tenías que ver la entrevista completa, es un juego de ficción o realidad...Usted es el Patrón y eso está claro”, escribió.

