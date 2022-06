Ariette Banchs camino al Miss Supranational

La joven Ariette Banchs parte el sábado 25 de junio a Malopolska, Polonia, donde representará a Puerto Rico en la trigésima edición de Miss Supranational 2022, a celebrarse el 15 de junio.

Competirán delegadas de 82 países, quienes serán recibidas por el presidente del concurso, Gerhard Parzutka von Lipinski.

La joven es natural del pueblo de Ponce y posee un bachillerato en Biología y Microbiología. Como parte de su preparación, ha estudiado la cultura de Polonia y cada detalle del certamen.

“Me he preparado todas las áreas necesarias para que mi participación sea de altura y digna todos los puertorriqueños. Ya me siento más que lista para este gran reto, pues pondré todo mi empeño y disciplina para lograr traer la segunda corona, luego de que Valeria Vázquez consiguiera para nuestra Isla el cetro de Miss Supranational en 2018″, y que nuestra querida Karla Guilfu, obtuviera la posición de primera finalista el pasado año comentó Banchs.

Cada año la organización internacional les exige a las candidatas un nivel superior en el área de labor social. Por ello, Ariette trabaja en su proyecto social que va dirigido a las personas que sufren todo tipo de violencia, esta iniciativa la ha presentado en varias escuelas del país.

“Este certamen establece criterios de intelecto, personalidad, altruismo y tiene como expectativa que las delegadas sepan cómo representar la cultura que las identifica”, puntualizó Deliz, presidente de Nuestra Belleza Puerto Rico (NBPR), que tiene la franquicia local del mencionado concurso.

Su ajuar está a cargo de varios diseñadores nacionales. Entre estos, Luis López, quien realizó el vestido de noche; y Nicole, encargada del traje típico, el cual está inspirado en el vejigante ponceño y el trabajo artesanal de la máscara de vejigante por Keneth Meléndez.

De igual modo expreso su gratitud a todos los diseñadores y boutiques: Novias by Otilio Santiago, José Karlo, Valdy, Pito Rinaldi, Juan Colon, Jose Manuel Bou, Kriado, Marzela Boutique, Juan Carlos Collazo, Lissa Porrata, Carlos Alberto y Jevawear, quienes han depositado su confianza en mí para que este vestida como toda una reina en esta competencia internacional.

Entre el grupo de colaboradores se encuentran Josue Carlos, Eleot Cartagena, Ricardo Acevedo, Armando Lorenzo, Fresh Made, Erick Negrón, LIV Fitness, Jean Nieves, Kolorina, Tanning Beach House, Eliot y Billy Rentas y la organización de Nuestra Belleza Puerto Rico.

“Es una bendición poder tener esta oportunidad única de representar a mi tierra en una competencia tan completa. El llevar la banda de Puerto Rico sobre mi pecho, me hace sentir triunfadora. Al mismo tiempo, me recuerda la gran responsabilidad que tengo con mi islita. Me siento muy segura de lo que será mi desempeño y a la vez confiada en el respaldo de mi pueblo”, dijo la joven.

Banchs estará llevando como obsequio nacional una pieza artesanal trabajada en madera de roble y pintada a mano, para la suba que realiza la organización.

“Me siento orgulloso con el trabajo de nuestra delegada y sé que está más que preparada para hacer brillar a Puerto Rico y mantener nuestro sitial internacionalmente”, agregó Miguel Deliz, presidente de NBPR.