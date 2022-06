Susan Soltero cuenta su historia de amor

Para Susan Soltero, hoy, día en que se celebra la Noche de San Juan, es especial, porque le recuerda cómo conoció al amor de su vida, su esposo David.

La exreportera cuenta que hace 27 años, David le pidió el autógrafo en Ocean Park en San Juan y desde esa noche no se separaron.

“En mi familia hoy es un día bien especial. Una noche como hoy, David me pidió el autógrafo en Ocean Park. Hablamos toda la noche y celebramos. De madrugada le pregunté dónde vivía. Resulta que se acababa de dejar de su novia y no tenía hogar. Esa noche vino a vivir a mi casa y hasta el sol de hoy no se ha ido... Feliz aniversario mi amor!”, relató en las redes sociales.

Susan Soltero

Dijo además, que hoy es la primera ocasión que le relata su historia de amor a su hijo. “De camino al trabajo le conté por primera vez el cuento a mi hijo. Ha sido un día bien especial. Cuídenme las playas, por favor”, añadió.

Hace dos años, Soltero había también dedicado una publicación a su esposo recordando el momento. Para entones contó que fue su belleza lo que la cautivó.

“Tu belleza me cautivo. Tu personalidad me conquistó. Pasamos la noche de San Juan en Ocean Park hablando toda la noche y de ahí nos movimos a la casa donde hoy vivimos. Hasta el sol de hoy. Gracias por los buenos tiempos y los que faltan. Gracias por elegir ser mi compañero por el resto de nuestras vidas. Y gracias por ser el padre que yo sabía ibas a ser. En las buenas y en las malas. ahí estaremos”, compartió entonces.