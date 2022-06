“Siempre me he sentido solo”, Brad Pitt confiesa su difícil lucha con el alcohol tras su divorcio de Angelina

Brad Pitt se ha mantenido alejado de los paparazzis tras su divorcio de Angelina Jolie, pero ha seguido triunfando en el mundo del cine.

A pesar de ser uno de los actores más exitosos y aclamados de Hollywood y de tener seis hijos, no ha tenido una vida fácil.

Brad inició una relación con Angelina Jolie en el 2005, y en el 2014 se casaron, pero solo duraron dos años casados, pues en el 2016 anunciaron su separación.

Luego de eso se desató una larga disputa por el divorcio y la custodia de sus hijos, que aún en el 2022 se mantiene.

Aunque nunca había hablado sobre su divorcio, el famoso actor abrió su corazón y contó cómo superó su difícil separación de Angelina Jolie.

Brad Pitt confiesa su difícil lucha con el alcohol tras su divorcio de Angelina

Fue durante una entrevista con la revista GQ británica, donde Brad confesó cómo dejó la bebida tras la depresión que vivió al separarse de la actriz.

El actor reveló que se hundió en una dura depresión después de separarse de la protagonista de Maléfica, además de sentirse solo, como en toda su vida.

“Creo que todos nuestros corazones están rotos. Siempre me he sentido muy solo en mi vida, solo cuando crecía de niño, solo incluso aquí y no ha sido hasta hace poco que he tenido un abrazo fuerte de mis amigos y mi familia”, dijo Brad.

Brad tomó la decisión de dejar la bebida tras su separación, y comenzó una vida de abstinencia ingresando a Alcohólicos Anónimos.

Luego de su divorcio, el actor pasó 18 meses en reuniones periódicas de Alcohólicos Anónimos, alejándose de sus adicciones.

“Tenía un grupo de hombres realmente genial, privado y selectivo, por lo que era seguro... había visto cosas de otras personas que habían sido grabadas mientras se desahogaban y eso es simplemente atroz para mí”, reveló el actor.

Además, también decidió dejar el cigarro, y lo sustituyó por chicles con sabor a nicotina, convirtiéndose en un ejemplo de superación y fortaleza.

Se conoce que de sus seis hijos, solo Shiloh mantiene contacto con él, y además lo defiende, de hecho, se ha puesto en contra de Angelina y hasta ha llegado a escaparse para irse con el actor.