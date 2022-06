Residente recibe premio en Cannes por su video “This Is Not America”

El rapero puertorriqueño René Pérez “Residente” fue galardonado con el premio “Grand Prix for Entertainment Lions for Music” por su video musical “This Is Not America Ft. Ibey” en los Leones de Cannes.

Residente se convierte en el primer artista latino y urbano en ganar este importante reconocimiento en Cannes. Del mismo modo, es el primer artista de Sony Music Latin en obtener el reconocimiento.

“This Is Not America” es una obra política y gráfica, pro-producida por Doomsday Entertainment y Sony Music Latin en colaboración con y la productora de Residente, 1868 Studios. Además, este vídeo musical ganó “Mejor Director, Mejor Vídeo Musical y Mejores Efectos de Vídeo en el MVA de Berlín y “Mejor Vídeo” en los Premios AICP.

Dirigido por el director francés, Gregory Ohrel y dirigido creativamente por Residente, el video musical de “This is Not America” mezcla el simbolismo de distintas culturas, retratando a niños indígenas sentados sobre objetos desechables del capitalismo global, y por la otra parte colocando monumentos precolombinos en medio de panoramas primermundistas.

Destacando las similitudes entre los pasos de un baile y una agresión policial, las imágenes nos ponen a reflexionar. Acompañando a Residente es Ibeyi, conformado por Naomi Díaz, quien aporta sus poderosas percusiones a este tema, y su hermana gemela Lisa-Kaindé, quien canta en el coro: “aquí estamos, siempre estamos no nos fuimos no nos vamos, aquí estamos para que te recuerde si quiere mi machete te muerde”.

“This Is Not America” es una creación del trabajo reciente de Residente hace tres años con profesores de la Universidad de Yale y la Universidad de Nueva York, donde estudiaron las ondas cerebrales de Residente junto con los patrones cerebrales de gusanos, ratones, monos, moscas y muchos más, para crear frecuencias musicales que se convertirían en ritmos.

El trabajo de Residente con las universidades comenzó para la creación de su segundo álbum solista. Para esta canción, Residente usó sus propias ondas cerebrales y las ondas cerebrales de gusanos para desarrollar ondas enfáticas de electrónica mezcladas con su rap, la voz de Ibeyi y la percusión puertorriqueña.