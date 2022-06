Pareja de participante de ‘El Factor X’ murió horas antes de su matrimonio

De luto se encuentra la industria de la música en el Reino Unido tras el fallecimiento de Danielle Hampson, bailarina profesional que solía aparecer en videos musicales de diferentes artistas locales y quien era la pareja de Tom Mann, el artista que saltó al estrellato gracias a su participación en El Factor X del 2013.

En su cuenta de Instagram, Mann publicó una fotografía en blanco y negro de su prometida cargando a su hijo y le dedicó unas sentidas palabras tras su repentina muerte, que se dio en horas de la madrugada del día en el que se iban a casar.

“No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero mi querida Dani, mi mejor amiga, mi todo y más, el amor de mi vida, falleció en la madrugada del sábado 18 de junio. En lo que se suponía que sería el día más feliz de nuestras vidas terminó en un desamor irreversible. Siento que he llorado un océano”, escribió el exparticipante de El Factor X.

Mann lamentó no haber podido llegar al altar con su prometida: “nunca llegamos al altar; o pudimos decir nuestros votos, o bailar nuestro primer baile, pero sé que sabes que eras mi mundo entero y lo mejor que me ha pasado, Danielle. Usaré este anillo que siempre debí usar como señal de mi amor incondicional por ti”.

Seguido a esto, señaló que pese al dolor que siente, se repondrá para cuidar del pequeño hijo que tuvieron: “estoy completamente roto tratando de procesar esto y, sinceramente, no sé a dónde ir desde aquí, pero sé que necesito usar toda la fuerza que pueda reunir para nuestro pequeño niño. No seré una marca en el padre en el que ya te has convertido, pero prometo que haré todo lo posible para criar a Bowie de la manera que siempre quisimos. Te prometo que sabrá lo increíble que era su mamá. Prometo hacerte sentir tan orgulloso”.

“La persona más hermosa por dentro y por fuera. El alma más increíble. Hemos perdido a una persona tan especial y estoy seguro de que estamos a punto de ver una abundante efusión de amor que refleja eso. Trataré de encontrar paz en sus mensajes y comentarios, pero en este momento estoy de duelo y lo estaré por mucho, mucho tiempo. Mi querido Dani, la luz más brillante en cualquier habitación, mi mundo no es más que oscuridad sin ti. Siempre te extrañaré”, concluyó su dedicatoria Tom Mann.

El artista británico Tom Mann. saltó a la fama en 2013 gracias a su paso por el ‘Factor X’ de su país y debutó con su banda un año después en el 2014. Diferentes artistas le han manifestado su sentido pésame, entre ellas, Ellie Goulding.