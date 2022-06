Muere James Rado, cocreador de revolucionario musical "Hair"

NUEVA YORK (AP) — James Rado, cocreador del innovador musical hippie “Hair” que celebraba la protesta, la marihuana y el amor libre y que allanó el camino para el sonido del rock en Broadway, falleció. Tenía 90 años.

Rado murió de un paro cardiorrespiratorio el martes por la noche en Nueva York, informó su amiga y publicista Merle Frimark.

“Hair”, con libreto y letras de Rado y Gerome Ragni y música de Galt MacDermot, fue el primer musical de rock en Broadway, el primer espectáculo de Broadway en presentar desnudez total y el primero en presentar un beso entre personas del mismo sexo.

Hizo posibles otros musicales de rock como “Jesus Christ Superstar” ("Jesucristo Superestrella") y “Rent”. Al igual que “Hamilton”, fue uno de los pocos musicales de Broadway de las últimas décadas cuyas canciones llegaron a las listas de popularidad, incluyendo “Aquarius/Let the Sunshine In” de The Fifth Dimension, que obtuvo el Grammy a la grabación del año en 1970.

El llamado “musical de rock de amor tribal estadounidense” tuvo su estreno mundial en el Public Theatre en el East Village de Nueva York en 1967 y al año siguiente llegó a Broadway, donde tuvo más de 1.800 funciones. Rado interpretaba a Claude, un joven a punto de ser reclutado y enviado a la guerra en Vietnam.

Perdió el Tony en 1969 ante el más tradicional “1776”, pero ganó un Grammy. Una nueva puesta de 2009 fue galardonada con el Tony a la mejor reposición. El espectáculo también fue llevado al cine en 1979 en una película dirigida por Milos Forman protagonizada por Treat Williams y Beverly D’Angelo.

En 2019, la grabación del elenco original de Broadway de 1968 fue incorporada al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso.

“Hair” cuenta la historia de Claude y Berger, mejores amigos que encuentran la libertad a fines de la década de 1960. Entre quemas de tarjetas de reclutamiento, amores, malos viajes de LSD y un desfile de marchas de protesta, ambos deambulan por una Nueva York llena de hippies drogados y turistas indignados que no aprueban los tejemanejes salvajes. En una canción, Claude canta conmovedoramente: "¿Por qué vivo, por qué muero? Dime a dónde voy, dime por qué”.

El espectáculo es lúdico y caótico, pero también hay una sensación de indignación en sus protestas contra la guerra, el racismo, el sexismo, la contaminación y la hipocresía general de una época dominada por la intervención estadounidense en Vietnam.

“Todavía me gustaría que ‘Hair’ se tratara de lo que era entonces”, dijo Rado a The Associated Press en 1993. "‘Hair’ tenía un mensaje espiritual, y tiene un mensaje que espero que se transmita: la vida es más que la forma en que nos la ha ideado, explicado y enseñado”.

Rado nació en Venice, California, y creció en Rochester, Nueva York y en Washington. Tras servir dos años en la Marina estadounidense, se afincó a Nueva York y estudió actuación con Paula y Lee Strasberg.

Fue parte del elenco de la obra de Broadway “Marathon ’33” en 1963 e interpretó a Ricardo Corazón de León en “The Lion in Winter” ("El león en invierno") en 1966 junto a Christopher Walken. Conoció a Ragni cuando fue seleccionado para el musical “Hang Down Your Head and Die” off-Broadway.

Ambos estaban interesados ​​en crear un nuevo tipo de espectáculo y se centraron en la escena hippie. Escribieron “Hair” mientras compartían un apartamento en Hoboken, Nueva Jersey, y Rado originó el papel del recluta Claude en Broadway.

“Hair” encontró resistencia en todo el país. Además del uso de palabrotas, el desprecio de la autoridad, las referencias sexuales y el humor grosero, al final del primer acto todo el elenco se desnudaba para “Where Do I Go” y hubo lo que muchos vieron como una profanación de la bandera nacional.

Después de “Hair”, Rado escribió la música y letra del espectáculo “Rainbow” off-Broadway, cuyo libreto escribió con su hermano, Ted Rado. Más tarde se asoció con Ragni para crear el libreto y letra de “Sun”. Ragni murió en 1991. Rado escribió un nuevo show llamado “American Soldier” con su hermano.

En 2009, Rado, MacDermot y Ragni fueron incorporados al Salón de la Fama de los Compositores. Marilyn McCoo y Billy Davis Jr., del grupo The Fifth Dimension, se unieron al escenario con el elenco de Broadway para un final que puso de pie a los cerca de 1.000 invitados en la ceremonia. MacDermot murió en 2018.

Rado deja a su hermano Ted Rado, su cuñada Kay Rado, sus sobrinas Melanie Khoury, Emily DiBona y Melissa Stuart, y algunos sobrinos nietos.

