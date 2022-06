“Me desprestigiaron”, la razón por la que Niurka Marcos no asistió a la gala de ‘La Casa de Los Famosos’

El pasado lunes fue eliminada de La Casa de Los Famosos la vedette cubana, Niurka Marcos, y en una entrevista aseguró que fue víctima de una campaña de desprestigio por parte de la producción del programa de Telemundo durante las dos últimas semanas.

“Fue una semana de ataque, con el 50% de lo que me atacaron hubieran logrado el mismo objetivo”, aseguró la artista al programa De Primera Mano.

Niurka se ha caracterizado durante toda su carrera profesional por ser una mujer directa, rebelde, polémica y controversial.

En el reality show salieron a relucir muchas de esas características, pero también se le vio su lado más humano.

“Es muy importante que la audiencia entienda esto: ustedes con el micrófono en la mano pueden enardecer y hacer crecer a alguien o lo pueden destruir si se lo proponen, entonces todos los conductores de la gala… Acabo de hablar con los ejecutivos y ¿qué creen que me dijeron? Que ellos leen el prompter y ¿quién le pasa el contenido al prompter? Ustedes”, dijo la actriz de 54 años en referencia a los ejecutivos de Telemundo.

Por los fans no voy a la gala

Ante esta situación y siguiendo las recomendaciones de sus fans, la vedette cubana, decidió no presentarse este martes en la gala que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego, pese a tener un contrato firmado.

“Voy a hacer lo que me pidieron mis fans, lo que mi gente, mis seguidores de mis redes sociales me pidieron: no vayas a ninguna gala porque no se lo merecen porque estuvieron dos semanas enteras desprestigiándote, sacando todo lo fuerte tuyo, los momentos de enojo, los momentos de intensidad y lo bonito no lo sacaron…”, expresó.

Niurka Marcos también negó estar molesta por su salida del reality show tan pronto.