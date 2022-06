“Lo tuve puesto 4 minutos”, Kim Kardashian se defiende y asegura que no dañó el vestido de Marilyn Monroe

Kim Kardashian sigue estando en boca de todos tras usar el vestido con el que Marilyn Monroe cantó “Happy Birthday Mr. President”, en la MET Gala de este año.

Y es que el día de la gala fue toda una sensación, pero luego comenzaron a atacarla y acusarla de dañar el icónico vestido.

Desde un inicio Kim aclaró que no modificó el vestido, e incluso se sometió a una dieta estricta, y además que solo usó el vestido durante la alfombra roja y luego se lo quitó.

Además, destacó que usaron guantes blancos para colocarlo y hacerlo con el mayor de los cuidados.

Sin embargo, la cuenta de Instagram del Museo The Marilyn Monroe Collection, mostró hace unos días graves daños a la pieza tras ser usado por la celebridad.

En las fotos, publicadas en la cuenta de Instagram se puede ver que la tela al lado del cierre, en la parte de atrás tiene grietas, según la cuenta debido al forcejeo para que le entrara a Kim Kardashian.

Además, perdió piezas de cristales que se encontraban en esa zona, y otras quedaron colgando de un hilo.

Esto le ha valido a Kim miles de críticas, por lo que la socialité decidió romper el silencio y defenderse.

Kim Kardashian aclara que no dañó el vestido Marilyn Monroe

Durante una reciente entrevista con las presentadoras Hoda Kotb y Savannah Guthrie, Kim explicó que tuvo muchos cuidados a la hora de ponérselo, por lo que era imposible que lo dañara.

“La respeto a Marilyn. Entiendo cuánto significa este vestido para la historia de Estados Unidos y con el tema de la Met Gala siendo estadounidense, pensé qué es más estadounidense que Marilyn Monroe cantando Happy Birthday al presidente de los Estados Unidos”, dijo Kim.

Y explicó cómo fue el proceso para colocarse el icónico vestido. ”Fue todo un proceso. Me presenté a la alfombra roja en bata y pantuflas y me puse el vestido en la parte inferior de la alfombra, subí las escaleras. Probablemente lo tuve puesto durante tres minutos o cuatro minutos, y luego me cambié en la parte superior de las escaleras”, explicó.