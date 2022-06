¿Cuándo llegará Top Gun: Maverick a las plataformas de streaming?

Top Gun: Maverick sigue siendo un auténtico éxito en taquilla, mientras se prepara para rebasar a Doctor Strange in the Multiverse of Madness en el récord de ventas en taquilla mundial.

La cinta de Tom Cruise, que ha sido su mayor éxito en cuanto a dinero recaudado, se asomó en las propuestas de cine actuales que apela a la nostalgia pero también a una mejorada versión del género de acción para los amantes de ese género en la actualidad.

Pero, ¿Cuándo estará disponible para ver por plataforma de streaming?

Durante la pandemia, se popularizó entre los grandes estudios que sus producciones estarían primero al menos 45 días en cines comerciales y luego comenzarían a rotar el título en turno en múltiples plataformas streaming. Si eso también sucede con Top Gun: Maverick, llegaría en exclusiva al catálogo de su compañía, en este caso, Paramount+, en el próximo mes de julio, pero esto es un estimado.

‘Top Gun 2′ aún no tiene fecha de estreno en plataformas streaming

Aunque, en entrevista con Variety, Tom Ryan, CEO de Paramount Streaming, reveló que en el caso de Top Gun 2, podría ser el primer título en romper la fórmula de los 45 días: “Creo que hace más o menos un año, hubo mucha discusión sobre cuál era el modelo correcto para la transmisión de películas, y fuimos uno de los primeros, si no los primeros, en presentar la publicación de 45 días en cines”.

Y agregó: “Le da mucho valor al marketing de contenido y le permite darle una gran ventana exclusiva de cine, pero luego llevarlo rápidamente a la transmisión. No hemos decidido eso [la ventana de cine para Top Gun: Maverick] aún”, aseguró Tom Ryan.

Top Gun: Maverick cuenta con las participaciones, además de Cruise, de Miles Teller, Jennifer Con, Monica Barbaro y Jon Hamm, quienes asistieron a la premier de la película en la pasada edición del Festival de Cannes.