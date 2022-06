Ninel Conde dejará de visitar a su hijo por problemas con su expareja

Ninel Conde se quejó el pasado 25 de mayo de que su expareja, Giovanni Medina, le negó el acceso a su casa para encontrarse con su hijo Emmanuel de acuerdo con lo establecido por las autoridades del Juzgado 24 de lo familiar en noviembre de 2021.

Ahora la actriz y cantante contestó a las recientes declaraciones de Giovanni Medina, que dijo que Ninel Conde no fue a la última visita que tenía prevista con su hijo.

De acuerdo con las declaraciones de la actriz, espera que el juez autorice otro sitio para que ella pueda ver a su pequeño, bien sea en un parque o algún otro lugar imparcial, ya que solamente puede ir a verlo en la casa de su expareja, quién últimamete le ha estado negando el acceso a su casa.

“Seré la más feliz y la primera en estar ahí, mientras tanto, no se va a seguir dando esta situación porque ya no”, sentenció Ninel Conde, quién aprovechó la entrevista para explicar porque no fue a ver a su hijo.

“La última vez que se suponía que tocaba la convivencia no me presenté porque nosotros metimos un escrito al juzgado solicitando que se hicieran las convivencias en un lugar imparcial, en el cual el padre de mi hijo no tuviera la decisión de si me dejaba entrar o no, porque la actuaria no da la autorización de acceso, sino que el propietario de la unidad es el que da el acceso”, detalló Ninel Conde.

Y añadió: “Entonces eso se solicitó y en tanto no se dicte en un lugar imparcial, no me pienso seguir prestando para presentarme en un lugar en donde aparentan que yo llego tarde, que no voy, que sí, hacen toda una historia, una realidad que yo no tengo tiempo de estar aclarando realidades alternas, porque yo estoy dedicada a mi trabajo”.

Con esto la actriz espera que las autoridades permitan que ella pueda ver a su hijo sin que su expareja ponga trabas en la visita.