Millie Bobby Brown se podría estar añadiendo al universo de Star Wars

Con tan sólo 18 años, Millie Bobby Brown se ha consolidado como una estrella de Hollywood y su carrera solo parece ir en ascenso estable. Ahora, la protagonista de Stranger Things estaría en la mira de la gente de Lucasfilm para formar parte de una nueva serie de Star Wars.

Brown fue ganando notoriedad gracias a producciones como Once Upon a Time in Wonderland e Intruders hasta conseguir el estrellato mundial gracias a la exitosa serie de Netflix, Stranger Things, donde Millie interpreta a la joven Eleven, quien es una de las grandes heroínas de la serie al ser la que tiene poderes.

Ahora, un rumor del medio The Mirror asegura que la joven actriz ha mantenido pláticas informales con Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, buscando obtener un papel en una serie nueva de Star Wars para Disney+.

“Millie está en el radar de Disney para los nuevos proyectos de Star Wars. Ha tenido contacto con Kathleen, quien es consciente de su deseo de aparecer en una película o desempeñar un papel central en uno de los nuevos proyectos televisivos de Disney Plus. Las conversaciones son informales pero hay un gran respeto mutuo. Los ejecutivos de Disney saben cuánto de un ícono ya es para la audiencia de 10 a 30 años y lo que eso trae en términos de atractivo. Fácilmente podría llevarse a casa US$15 millones de dólares por una primera película o serie. Y ella no necesita hacer una audición, es más un caso de ver cómo es su vínculo con el director. Ella tiene la seriedad para mantener el liderazgo de ese universo.”

De darse este trato, Millie Bobby Brown estaría asegurando un acuerdo millonario además de unir su nombre junto a otras leyendas que se han añadido al universo creado por George Lucas como Pedro Pascal, Rosario Dawson y los actores de las secuelas lanzadas hace algunos años.